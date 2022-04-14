Как одевались Бекхэм, Трамп и другие звезды до всеобщего признания: фото

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм сегодня бессменная икона стиля, которая основала успешный бренд одежды, умудрилась превратить съемки папарацци в эталонный стритстайл и прочно закрепить свои позиции в сердце одного из самых желанных мужчин мира.

Впрочем, трендсеттером звезда была не всегда. В эпоху Spice Girls тогда еще мисс Адамс носила крошечные платья, кожаные брюки ультранизкой посадки и демонстрировала нижнее белье.