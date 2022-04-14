Как одевались Бекхэм, Трамп и другие звезды до всеобщего признания: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм сегодня бессменная икона стиля, которая основала успешный бренд одежды, умудрилась превратить съемки папарацци в эталонный стритстайл и прочно закрепить свои позиции в сердце одного из самых желанных мужчин мира.
Впрочем, трендсеттером звезда была не всегда. В эпоху Spice Girls тогда еще мисс Адамс носила крошечные платья, кожаные брюки ультранизкой посадки и демонстрировала нижнее белье.
Dpa
Eastnews
Мелания Трамп
Явные модные провалы Мелании Трамп за последние 30 лет можно подсчитать на пальцах одной руки. На рассвете карьеры модель, разумеется, одевалась куда раскованнее — неудивительно, что мимо бесконечных ног и откровенных декольте не смог пройти даже Дональд Трамп. Однако очередной красоткой из списка контактов миллиардера Мелания не стала — ей удалось закрепиться в статусе единственной.
Dpa
Dpa
Период президентства мужа приковал к ней все взгляды: одни обвиняли привыкшую к роскоши леди Трамп в чрезмерной расточительности, другие восхищались. А мы бы посоветовали взять на заметку ее безупречно скроенные пальто и тренчи, а также умение выглядеть элегантно даже в простых джинсах.
Кейт Миддлтон
До брака с принцем Уильямом Кейт Миддлтон устраивала фотосессии в абсолютно прозрачных платьях, носила майки-алкоголички, джинсы с посадкой на бедрах и колготки в сеточку. Однако научилась тонкостям жизни в статусе герцогини быстро, и даже получила статус одной из самых влиятельных особ в мире моды.
Eastnews
Globallook
Меган Маркл
Одна из самых скандальных особ королевской семьи, Меган Маркл, постоянно подвергалась нападкам публики. Травля отчасти и стала причиной «мегзита» с последующей затворнической жизнью Сассексов в Монтесито, штат Калифорния. До знаковой свадьбы Мег была малоизвестной актрисой, а главным пунктом ее портфолио считался сериал «Форс-мажоры». Периодически знаменитость появлялась на красных дорожках и не упускала возможности показать стройные ноги в мини-платьях.
Став герцогиней, Маркл часто нарушала протокол, за что подвергалась критике. Скандалы разгорались на пустом месте, достаточно было просто совершить официальный визит без телесных колготок или надеть джинсы на Уимблдон.
Eastnews
Globallook
Ирина Шейк
Сегодня Ирина Шейк возглавляет список трендсеттеров: каждый ее выход на Манхэттен превращается в модный показ, даже если модель забежала за стаканчиком латте. Более десяти лет назад экс-возлюбленная Брэдли Купера олицетворяла типичную героиню эпохи — с шоколадным загаром, бандажными платьями с эффектом push-up, шубами из натурального меха и бриллиантами к завтраку.
Globallook
Eastnews
Ранее мы обсуждали самые громкие конфузы знаменитостей на красных дорожках. Так, Клаудия Шиффер едва не «потеряла» бюст из-за тесного платья, Ольга Бузова засветила нижнее белье, позируя на зеркальном полу, а первая леди Джилл Байден вышла в свет в открытых туфлях и забыла о педикюре. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.