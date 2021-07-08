Во все тяжкие: звезды, кардинально сменившие стиль после развода

Ирина Шейк

Ирина Шейк, судя по всему, стала коллегой Ким Кардашьян по делам сердечным. Чего-чего, а союза модели с Канье Уэстом публика совсем не ожидала. Тем не менее парочку видели в отеле, и вряд ли эта встреча была в деловом формате.

Ирина, несмотря на все слухи, продолжает выполнять роль заботливой мамы и часто встречается с отцом 4-летней Леи Брэдли Купером. Ох и непросто приходится бывшему, когда Шейк выходит на прогулки в кожаных платьях, кокетливо расстегнутых на первые пуговицы, или в дерзком комбезе с нижним бельем напоказ.