Во все тяжкие: звезды, кардинально сменившие стиль после развода
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян вошла в список завидных невест не так давно, но очередь из не менее завидных женихов уже успела выстроиться и приблизиться к бесконечности. Инсайдеры сообщают, что экс-супруга Канье Уэста пока не готова к новому роману, однако бодрого расположения духа не теряет — судя по ультракоротким платьям, дерзким разрезам и отсутствию белья под брадиганом, так точно!
Фото: Eastnews
Ирина Шейк
Ирина Шейк, судя по всему, стала коллегой Ким Кардашьян по делам сердечным. Чего-чего, а союза модели с Канье Уэстом публика совсем не ожидала. Тем не менее парочку видели в отеле, и вряд ли эта встреча была в деловом формате.
Ирина, несмотря на все слухи, продолжает выполнять роль заботливой мамы и часто встречается с отцом 4-летней Леи Брэдли Купером. Ох и непросто приходится бывшему, когда Шейк выходит на прогулки в кожаных платьях, кокетливо расстегнутых на первые пуговицы, или в дерзком комбезе с нижним бельем напоказ.
Фото: Eastnews
Меган Фокс
С тех пор как Меган Фокс наняла стилиста и кардинально изменила имидж, все взгляды на ней. И мы говорим не только о поклонниках, но и экс-супруге Брайане Остине Грине, который наблюдает, как развиваются отношения его бывшей жены с музыкантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly).
Теперь актриса претендует на звание новой иконы стиля, только и успевая менять наряды. Чего стоит один выход на красную дорожку в абсолютно «голом» платье Mugler, которое практически не оставило места для фантазии.
Фото: GettyImages
Дженнифер Лопес
Отношения Дженнифер Лопес с ее экс-возлюбленным Беном Аффлеком набирают обороты, и лишь Александр Родригес остался в нокауте. Поклонники с трепетом ждут появления новых совместных снимков пары, а папарацци не прекращают охоту. Кстати, успешно: не так давно звезду поймали на балконе особняка Аффлека. Хоть наряд и не самый соблазнительный, но Лопес нашла способ, как сделать его таковым — открыла ногу и приспустила бретель.
Фото: Eastnews
Майли Сайрус
Майли Сайрус «хорошей девочкой» никогда и не была, но после развода с Лиамом Хемсвортом дерзить стала чаще. Сделала пару выходов (и выходок) в абсолютно прозрачных платьях, примерила образы гламурной дивы из 2000-х и даже приняла участие в эффектной съемке для рекламы мороженого — в тренче на голое тело и на шпильках.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о звездах, наряды которых еще несколько лет назад считались верхом безвкусицы, а сегодня они стали иконами стиля. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages / Instagram
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