Держись, Брэдли! Ирина Шейк в расстегнутом платье прогулялась с экс-бойфрендом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Ирина выстроила эффектный аутфит вокруг облегающего платья цвета латте, кокетливо расстегнутого на одну пуговицу. Июнь на календаре не помеха — Шейк дефилирует по улицам в брутальных сапогах из собственной коллаборации с брендом Tamara Mellon. Остромодную пару дизайна Шейк можно приобрести за 895 долларов (около 65 500 рублей по нынешнему курсу).
Фото: Eastnews
А мистеру Куперу определенно повезло: не каждый выходит на дневную прогулку с супермоделями. В компании была замечена ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол с дочкой Ариэль. Ставку модель тоже сделала на беж, зарифмовав шелковую комбинацию с жилетом из денима и грубыми берцами.
Фото: Instagram
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