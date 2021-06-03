Держись, Брэдли! Ирина Шейк в расстегнутом платье прогулялась с экс-бойфрендом

А мистеру Куперу определенно повезло: не каждый выходит на дневную прогулку с супермоделями. В компании была замечена ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол с дочкой Ариэль. Ставку модель тоже сделала на беж, зарифмовав шелковую комбинацию с жилетом из денима и грубыми берцами.