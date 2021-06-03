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Держись, Брэдли! Ирина Шейк в расстегнутом платье прогулялась с экс-бойфрендом

На улицах Манхэттена папарацци поймали настоящую семейную идиллию: Ирина Шейк на прогулке с экс-бойфрендом и 4-летней дочерью Леей. Погода взяла курс на лето, но по нью-йоркской моде сапоги с открытым мини-платьем — идеальный микс. Разбираем соблазнительный образ модели — держись, Брэдли Купер!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочерью Леей

Фото: Eastnews

Ирина выстроила эффектный аутфит вокруг облегающего платья цвета латте, кокетливо расстегнутого на одну пуговицу. Июнь на календаре не помеха — Шейк дефилирует по улицам в брутальных сапогах из собственной коллаборации с брендом Tamara Mellon. Остромодную пару дизайна Шейк можно приобрести за 895 долларов (около 65 500 рублей по нынешнему курсу).

Ирина Шейк и Кэндис Свейнпол

Фото: Eastnews

А мистеру Куперу определенно повезло: не каждый выходит на дневную прогулку с супермоделями. В компании была замечена ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол с дочкой Ариэль. Ставку модель тоже сделала на беж, зарифмовав шелковую комбинацию с жилетом из денима и грубыми берцами.

Фото: Instagram

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