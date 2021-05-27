Россияне атаковали бывшего мужа Ким Кардашьян из-за Ирины Шейк

К счастью, артист вряд ли знает о том, что происходит в аккаунте - последний пост в его блоге датируется ноябрем 2020 года.

По всей видимости, информация о романе Уэста и Шейк - такой же фейк, каким был вброс о романе Купера и Гаги. Источником стал таблоид DeuxMoi, ссылалось издание на слова анонима.