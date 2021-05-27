Россияне атаковали бывшего мужа Ким Кардашьян из-за Ирины Шейк
Когда распался союз актера Брэдли Купера с моделью Ириной Шейк, русскоязычные пользователи Сети пылко забрасывали странными комментариями возможную разлучницу - певицу и актрису Леди Гагу. В ее блоге появлялись рецепты блинчиков и голубцов, советы на все случаи жизни, диалоги на отвлеченные темы. Теперь атаке подвергся бывший супруг Ким Кардашьян - рэпер Канье Уэст. Поводом стало все то же теплое отношение к соотечественнице, а точнее - слухи о романе Канье и Ирины.
Фото: Globallookpress
К счастью, артист вряд ли знает о том, что происходит в аккаунте - последний пост в его блоге датируется ноябрем 2020 года.
По всей видимости, информация о романе Уэста и Шейк - такой же фейк, каким был вброс о романе Купера и Гаги. Источником стал таблоид DeuxMoi, ссылалось издание на слова анонима.
Фото: Instagram
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