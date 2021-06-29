Бекхэм, Фокс и другие королевы безвкусицы, ставшие иконами стиля

Меган Фокс

Изменений в жизни Меган Фокс за последнее время случилось немало, и все они в лучшую сторону. Мег рассталась с бывшим, хоть это было и непросто, и уже подумывает выйти замуж за своего возлюбленного Колсона Бэйкера, известного как Machine Gun Kelly. Парочка не расстается ни на минуту, а музыкант даже носит на шее таинственный кулон с каплей крови своей второй половинки.

Любовь вдохновила Фокс на тотальные перемены в имидже, и для этого она даже наняла звездного стилиста Мейв Рейли, которая отвечает за стиль Хейли Бибер. Теперь в арсенале актрисы все самое модное: от сумок By Far до туфель Amina Muaddi.