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Бекхэм, Фокс и другие королевы безвкусицы, ставшие иконами стиля

Найти свой стиль непросто, и порой без помощи специалиста не обойтись. Мы собрали топ-5 звездных модниц, которым это удалось и которые прошли долгий путь от обвинений в безвкусице до статуса настоящих трендсеттеров. В нашей галерее — подборка модных «грешков» знаменитостей, среди которых Ким Кардашьян, Меган Маркл и даже Роузи Хантингтон-Уайтли, которая никогда не допускает промахов. Листайте, чтобы увидеть больше образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм, 2021 г.

Фото: Eastnews

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм во времена Spice Girls взрывала сцену и соблазняла армии фанатов, но никак не задавала тренды. «Зебровое» микроплатье с выглядывающим бра цвета фуксии, блестящие легинсы — лишь часть ее модного набора. Зато сегодня имя миссис Бекхэм — первая ассоциация с иконой стиля. Поэтому ее образы разбирают на мельчайшие детали, а собственный бренд известной красотки пользуется успехом по всему миру.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: Globallook

Меган Фокс

Изменений в жизни Меган Фокс за последнее время случилось немало, и все они в лучшую сторону. Мег рассталась с бывшим, хоть это было и непросто, и уже подумывает выйти замуж за своего возлюбленного Колсона Бэйкера, известного как Machine Gun Kelly. Парочка не расстается ни на минуту, а музыкант даже носит на шее таинственный кулон с каплей крови своей второй половинки.

Любовь вдохновила Фокс на тотальные перемены в имидже, и для этого она даже наняла звездного стилиста Мейв Рейли, которая отвечает за стиль Хейли Бибер. Теперь в арсенале актрисы все самое модное: от сумок By Far до туфель Amina Muaddi.

Меган Фокс, Machine Gun Kelly и его дочь, 2021 г.

Меган Фокс, Machine Gun Kelly и его дочь, 2021 г.

Фото: Eastnews

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян сама признается, что в самом начале своего пути к славе шла на различные уловки, чтобы заполучить дизайнерские наряды. Денег на них не было, но спустить всю зарплату на сапоги и ремень Fendi — легко. Сейчас звезда реалити на жизнь не жалуется: из гламурной повелительницы китча она превратилась в главную законодательницу трендов. Стиль Ким понятен далеко не всем, зато приз за самое большое число обсуждаемых выходов мы вручаем именно ей.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Меган Маркл

Меган Маркл прошла сравнительно недолгий путь модной эволюции от звезды «Форс-мажоров», которая щеголяла по красным дорожкам в косухах и ультрамини, до элегантной герцогини. Впрочем, по душу супруги принца Гарри приходили бесчисленное количество раз, обвиняя ее в несоблюдении дресс-кода и пренебрежении всеми правилами королевского протокола.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Globallook

Это не помешало Маркл стать одной из самых влиятельных женщин в индустрии моды. Особо громкие скандалы были из-за расточительности Мег. В ее списке фаворитов — Victoria Beckham, Carolina Herrera, Emporio Armani, а у ее супруга — один «вечный» костюм за 500 долларов и пара потертых туфель.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Eastnews

Стиль Роузи Хантингтон-Уайтли всегда безупречен. Его составляющие — минимализм, «чистые» цвета и целая коллекция остромодных новинок и классики от Bottega Veneta. Мало кто заподозрит ангела Victoria’s Secret в модных преступлениях, но когда-то модель разгуливала по светским мероприятиям в дерзких комбинациях и громоздких натуральных шубах, покоившихся на ее хрупких плечах.

Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / Instagram

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