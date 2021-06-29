Бекхэм, Фокс и другие королевы безвкусицы, ставшие иконами стиля
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм во времена Spice Girls взрывала сцену и соблазняла армии фанатов, но никак не задавала тренды. «Зебровое» микроплатье с выглядывающим бра цвета фуксии, блестящие легинсы — лишь часть ее модного набора. Зато сегодня имя миссис Бекхэм — первая ассоциация с иконой стиля. Поэтому ее образы разбирают на мельчайшие детали, а собственный бренд известной красотки пользуется успехом по всему миру.
Фото: Globallook
Меган Фокс
Изменений в жизни Меган Фокс за последнее время случилось немало, и все они в лучшую сторону. Мег рассталась с бывшим, хоть это было и непросто, и уже подумывает выйти замуж за своего возлюбленного Колсона Бэйкера, известного как Machine Gun Kelly. Парочка не расстается ни на минуту, а музыкант даже носит на шее таинственный кулон с каплей крови своей второй половинки.
Любовь вдохновила Фокс на тотальные перемены в имидже, и для этого она даже наняла звездного стилиста Мейв Рейли, которая отвечает за стиль Хейли Бибер. Теперь в арсенале актрисы все самое модное: от сумок By Far до туфель Amina Muaddi.
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян сама признается, что в самом начале своего пути к славе шла на различные уловки, чтобы заполучить дизайнерские наряды. Денег на них не было, но спустить всю зарплату на сапоги и ремень Fendi — легко. Сейчас звезда реалити на жизнь не жалуется: из гламурной повелительницы китча она превратилась в главную законодательницу трендов. Стиль Ким понятен далеко не всем, зато приз за самое большое число обсуждаемых выходов мы вручаем именно ей.
Фото: Eastnews
Меган Маркл
Меган Маркл прошла сравнительно недолгий путь модной эволюции от звезды «Форс-мажоров», которая щеголяла по красным дорожкам в косухах и ультрамини, до элегантной герцогини. Впрочем, по душу супруги принца Гарри приходили бесчисленное количество раз, обвиняя ее в несоблюдении дресс-кода и пренебрежении всеми правилами королевского протокола.
Фото: Globallook
Это не помешало Маркл стать одной из самых влиятельных женщин в индустрии моды. Особо громкие скандалы были из-за расточительности Мег. В ее списке фаворитов — Victoria Beckham, Carolina Herrera, Emporio Armani, а у ее супруга — один «вечный» костюм за 500 долларов и пара потертых туфель.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Eastnews
Стиль Роузи Хантингтон-Уайтли всегда безупречен. Его составляющие — минимализм, «чистые» цвета и целая коллекция остромодных новинок и классики от Bottega Veneta. Мало кто заподозрит ангела Victoria’s Secret в модных преступлениях, но когда-то модель разгуливала по светским мероприятиям в дерзких комбинациях и громоздких натуральных шубах, покоившихся на ее хрупких плечах.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / Instagram
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