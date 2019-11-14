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В офис, на прогулку и свидание: 3 стильных образа королевы Летиции, которые вам стоит взять на заметку

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook

47-летняя Летиция Ортис – признанная икона стиля. Для испанской королевы не важно, сколько стоит вещь и какое имя на бирке – она умело миксует люкс и масс-маркет, при этом всегда выглядит дорого. Passion.ru утверждает, что королевские образы может повторить каждая женщина. Доказываем на примере трех суперстильных образов!

В офис — блейзер oversize и скинни

Фото: Globallook

Удлиненный клетчатый пиджак по типу мужского, облегающие укороченные брюки и максимально высокие шпильки – звучит как образ для похода на премьеру в театр или на светское мероприятие. Но нет! В таком образе Летиция отправилась прямо к трапу самолета – в планах королевской семьи был визит на Кубу.

  1. Клатч Viviene Westwood 10 254 руб. 2. Блейзер MSGM, 32 750 руб. 3. Брюки Liu Jo, цена по запросу. 4. Водолазка Springfield, цена по запросу. 5. Ботильоны Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Этот прием Летиции можно смело перенести в повседневность, особенно если в планах офис и приятная встреча после рабочего дня. Вооружаемся свободным блейзером длиной до середины бедра, миксуем его вместе с черными брюками-скинни, добавляем пару ботильонов с острым носком и базовую водолазку. В качестве завершающего аксессуара королева предлагает клатч-конверт, но вы можете взять абсолютно любую удобную сумку, вплоть до самого вместительного шоппера из кожи.

На свидание — красный монолук

Фото: Globallook

Красный цвет – один из фаворитов Летиции, разные оттенки которого она умело рифмует в монохромных образах. Один из самых эффектных примеров – ее выход в пальто цвета перца чили, дополненном сапогами-чулками на шпильке и сумкой в тон.

  1. Ботфорты Steve Madden/Yoox, 7 030 руб. 2. Шарф Dive Divine/Yoox, 4 490 руб. 3. Сумка Tous, 13 600 руб. 4. Пальто Mango, 12 999 руб. 5. Платье Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Принт платья, перекликающийся с основным цветом образа – стильный лайфхак Летиции, который определенно стоит взять на заметку. В рамках монолука совершенно не обязательно, чтобы все его детали безупречно совпадали по оттенкам. Смело миксуйте разные градации в одном аутфите, разбавляйте паттернами и контрастными элементами – например, шарфами, головными уборами или statement-бижутерией.

На прогулку — уютный джемпер и брюки-клеш

Фото: Globallook

Лаконичный, сдержанный, но в то же время стильный образ продемонстрировала Летиция на открытии международной конференции. Королева появилась на мероприятии в брюках-клеш, подчеркнувших бесконечно длинные ноги, к которым добавила кашемировый пуловер бежевого цвета и классические лодочки. Кстати, обувь для этого аутфита Летиция купила на распродаже – стоимость пары не превышает 3 600 рублей.

1.Ботильоны Ekonika, цена по запросу. 2. Сумка Ekonika, цена по запросу. 3. Ремень Fendi/Yoox, 19 500 руб. 4. Брюки Liu Jo, цена по запросу. 5. Джемпер H&M, 8 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальный повседневный образ, который отлично впишется в период холодов. Заменяем открытые лодочки классическими ботильонами с острым носком (при желании – массивными кроссовками в духе 90-х). Кутаемся в уютный кашемировый джемпер, слегка расслабленного силуэта, добавляем грубый ремень и элегантную сумку – отправляясь на прогулку в таком аутфите, вы всегда будете готовы даже к самым неожиданным встречам и знакомствам.

О других стильных образах испанской королевы Летиции читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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