В офис, на прогулку и свидание: 3 стильных образа королевы Летиции, которые вам стоит взять на заметку

Этот прием Летиции можно смело перенести в повседневность, особенно если в планах офис и приятная встреча после рабочего дня. Вооружаемся свободным блейзером длиной до середины бедра, миксуем его вместе с черными брюками-скинни, добавляем пару ботильонов с острым носком и базовую водолазку. В качестве завершающего аксессуара королева предлагает клатч-конверт, но вы можете взять абсолютно любую удобную сумку, вплоть до самого вместительного шоппера из кожи.

На свидание — красный монолук