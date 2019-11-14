В офис, на прогулку и свидание: 3 стильных образа королевы Летиции, которые вам стоит взять на заметку
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Фото: Globallook
В офис — блейзер oversize и скинни
Фото: Globallook
Удлиненный клетчатый пиджак по типу мужского, облегающие укороченные брюки и максимально высокие шпильки – звучит как образ для похода на премьеру в театр или на светское мероприятие. Но нет! В таком образе Летиция отправилась прямо к трапу самолета – в планах королевской семьи был визит на Кубу.
Фото: Архивы пресс-служб
Этот прием Летиции можно смело перенести в повседневность, особенно если в планах офис и приятная встреча после рабочего дня. Вооружаемся свободным блейзером длиной до середины бедра, миксуем его вместе с черными брюками-скинни, добавляем пару ботильонов с острым носком и базовую водолазку. В качестве завершающего аксессуара королева предлагает клатч-конверт, но вы можете взять абсолютно любую удобную сумку, вплоть до самого вместительного шоппера из кожи.
На свидание — красный монолук
Фото: Globallook
Красный цвет – один из фаворитов Летиции, разные оттенки которого она умело рифмует в монохромных образах. Один из самых эффектных примеров – ее выход в пальто цвета перца чили, дополненном сапогами-чулками на шпильке и сумкой в тон.
Фото: Архивы пресс-служб
Принт платья, перекликающийся с основным цветом образа – стильный лайфхак Летиции, который определенно стоит взять на заметку. В рамках монолука совершенно не обязательно, чтобы все его детали безупречно совпадали по оттенкам. Смело миксуйте разные градации в одном аутфите, разбавляйте паттернами и контрастными элементами – например, шарфами, головными уборами или statement-бижутерией.
На прогулку — уютный джемпер и брюки-клеш
Фото: Globallook
Лаконичный, сдержанный, но в то же время стильный образ продемонстрировала Летиция на открытии международной конференции. Королева появилась на мероприятии в брюках-клеш, подчеркнувших бесконечно длинные ноги, к которым добавила кашемировый пуловер бежевого цвета и классические лодочки. Кстати, обувь для этого аутфита Летиция купила на распродаже – стоимость пары не превышает 3 600 рублей.
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальный повседневный образ, который отлично впишется в период холодов. Заменяем открытые лодочки классическими ботильонами с острым носком (при желании – массивными кроссовками в духе 90-х). Кутаемся в уютный кашемировый джемпер, слегка расслабленного силуэта, добавляем грубый ремень и элегантную сумку – отправляясь на прогулку в таком аутфите, вы всегда будете готовы даже к самым неожиданным встречам и знакомствам.
О других стильных образах испанской королевы Летиции читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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