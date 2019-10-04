Кашемировый пуловер и туфли за 3600 рублей: королева Летиция не устояла перед скидками в масс-маркете
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
47-летняя супруга короля Филиппа VI появилась на открытии международной конференции в элегантном образе, составленном на основе базовых цветов. Летиция выбрала лаконичный молочно-белый пуловер из тонкого кашемира, в паре с которым сыграли классические черные брюки-клеш. Соединил контрастный тандем черный ремень из перфорированной кожи. Аутфит королевы завершили туфли-лодочки, которые остаются неизменными атрибутами ее стиля. Правда, вместо эксклюзивной дизайнерской пары на ногах королевы оказались туфли демократичной марки, первоначальная стоимость которых – 7200 рублей, а с учетом скидки в онлайн-магазине – 3600 рублей.
В своих образах Летиция часто использует одежду и обувь бюджетных брендов, и не стесняется давать вторую жизнь старым вещам. 1 октября состоялось публичное мероприятие, на котором испанская королева появилась в дерзком декольтированном платье из коллекции 2016 года – об этом читайте здесь.
Фото: Globallook
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