Кашемировый пуловер и туфли за 3600 рублей: королева Летиция не устояла перед скидками в масс-маркете

В своих образах Летиция часто использует одежду и обувь бюджетных брендов, и не стесняется давать вторую жизнь старым вещам. 1 октября состоялось публичное мероприятие, на котором испанская королева появилась в дерзком декольтированном платье из коллекции 2016 года – об этом читайте здесь.

Фото: Globallook

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