Пиджак в духе 80-х и облегающие брюки: королева Летиция восхитила безупречным стилем и стройной фигурой

Летиция умело миксует вещи разных стилей и брендов в своем гардеробе. О сочетании дизайнерских туфель и сумок с одеждой из масс-маркета и самых ярких выходах королевы читайте на Passion.ru!

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!