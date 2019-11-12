Пиджак в духе 80-х и облегающие брюки: королева Летиция восхитила безупречным стилем и стройной фигурой
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Летиция продолжает поддерживать испанские бренды: от масс-маркет-сегмента до премиума. На этот раз королева вдохновилась классикой Chanel, но в интерпретации марки Uterque.
Удлиненный двубортный блейзер с объемными плечами стал акцентной деталью образа. Его стоимость, по данным Daily Mail, – £200, что не превышает 16 500 рублей. Белый цвет в сочетании с черно-серой клеткой и крупными пуговицами, декорированными кристаллами, сыграл отличную партию с лаконичными брюками скинни, подчеркнувшими бесконечно длинные стройные ноги королевской особы. Традиционным завершением образа стали классические лодочки на высоком каблуке и кожаный клатч-конверт.
Летиция умело миксует вещи разных стилей и брендов в своем гардеробе. О сочетании дизайнерских туфель и сумок с одеждой из масс-маркета и самых ярких выходах королевы читайте на Passion.ru!
Фото: Instagram
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