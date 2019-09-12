Наряды демократичных марок, вещи из кожи и другие модные приемы королевы Летиции, которые пригодятся и вам

Умение составлять монохромные образы с красным цветом в главной роли – то, чему действительно стоит поучиться у Летиции. Самодостаточный цвет, который не терпит конкурентов – это все о красном. Его самые актуальные градации королева будто бы предугадала еще в начале этого года, появляясь в платьях и комбинезонах цвета перца чили, мерло и спелой вишни.

Цвета Барби