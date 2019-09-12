Наряды демократичных марок, вещи из кожи и другие модные приемы королевы Летиции, которые пригодятся и вам

Кожа
Фото: Globallook
Модные эксперименты Летиции нередко идут вопреки всем правилам монаршего дресс-кода – на такое способна разве что бунтарка Маркл. На открытии галереи современного искусства в Мадриде испанская королева появилась в платье из черной кожи и телесных лодочках. С брутальным трендом она явно на «ты», и ранее уже была замечена в кожаных юбках и брюках.
Укороченные брюки
Фото: Globallook
Негласные правила дресс-кода выступают против брюк в гардеробе представительниц королевских семей. Этому предписанию следует Кейт Миддлтон, беря пример с Елизаветы II, но не Летиция. Укороченные брюки, зауженные книзу, уже давно стали фаворитами королевы. Их она сочетает и с классическими туфлями на шпильке, и с кедами.
Платья демократичных марок
Фото: Globallook
У демократичных массмаркет-брендов много поклонниц по всему миру, и испанская королева в их числе. Июльский конгресс в Мадридском дворце Летиция посетила в твидовом платье Zara, стоимостью около 1500 рублей. Королева поддерживает бюджетные марки, в частности испанские. Один из любимых брендов – Massimo Dutti, одежда которого сопровождает Летицию на многих важных мероприятиях.
Флористические мотивы
Фото: Globallook
Нежные цветочные принты и растительные мотивы на приталенных платьях-миди в духе шестидесятых стали настоящей визитной карточкой Летиции. В такие образы королева предпочитает не добавлять ничего лишнего, останавливаясь на минималистичных клатчах и лаконичной обуви.
Тотальный красный
Фото: Eastnews
Умение составлять монохромные образы с красным цветом в главной роли – то, чему действительно стоит поучиться у Летиции. Самодостаточный цвет, который не терпит конкурентов – это все о красном. Его самые актуальные градации королева будто бы предугадала еще в начале этого года, появляясь в платьях и комбинезонах цвета перца чили, мерло и спелой вишни.
Цвета Барби
Фото: Globallook
Все мифы окончательно развеяны: розовый уже давно перестал считаться легкомысленным цветом. Дизайнеры активно включают его в образы в духе power dressing, а королева Летиция выбирает дерзкие платья по фигуре для важных мероприятий. Неудивительно, ведь он в полной мере отражает понимание женственности и отлично смотрится в тандеме с эффектной обувью.
Туфли с острым носком
Фото: Globallook
Безупречные туфли с заостренным носком – настоящая страсть Летиции Ортис. В большинстве случаев на ногах испанской королевы оказываются классические лодочки или слингбэки (туфли с открытым задником). Консервативный черный, темно-синий и многофункциональный беж используются в качестве базовых цветов, но не редко обувь становится продолжением монохромных образов на основе конфетного розового, насыщенного зеленого и всех оттенков красного.
Королева Летиция разрушает стереотипы и демонстрирует современный взгляд на королевский дресс-код. О самых смелых экспериментах монархов читайте здесь!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook, Eastnews
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