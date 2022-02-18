Стрипы-«убийцы» Леди Гаги, падение Сальмы Хайек и другие конфузы звезд из-за каблуков

Дженнифер Лопес

В канун Венецианского кинофестиваля Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали в городе на воде весь звездный олимп: от племянницы леди Ди Китти Спенсер до Филиппа Киркорова. Повод значительный — показ коллекции высокого ювелирного искусства и шоу haute couture под открытым небом.

Среди почетных гостей блистала и Дженнифер Лопес, одетая в Dolce & Gabbana с головы до ног. Певице пришлось несладко: до локации она добиралась на речном такси, а затем сошла на пристань и дефилировала вдоль нее на каблуках рискованной высоты. Поп-дива справилась с шиком (и с помощью отзывчивых мужчин).