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Стрипы-«убийцы» Леди Гаги, падение Сальмы Хайек и другие конфузы звезд из-за каблуков

Порой селебрити показывают настоящие чудеса эквилибристики и взбираются на самые экстремальные высоты. Мы, конечно же, о высоте каблуков и платформ. Далеко не всегда она играет им на руку: кто-то, как Золушка, теряет дизайнерскую туфельку на ступеньках Елисейского дворца, а кто-то падает к ногам Антонио Бандераса (завидуем). Обсуждаем самые эпичные падения и выходы звезд!
Стрипы-«убийцы» Леди Гаги, падение Сальмы Хайек и другие конфузы звезд из-за каблуков

Сегодня на тропу войны с кроссовками и кедами вышли головокружительные платформы из 80-х и запредельно высокие каблуки. О том, чтобы модницы всегда были на высоте, позаботились и модные дома во главе с Versace. С легкой руки Донателлы в монструозных сатиновых Medusa Aevitas ходят все: от Бейонсе до мужа Кьяры Ферраньи. Камбек в эпоху диско сделали и Valentino: каблуками-гигантами уже обзавелась Кейт Бекинсейл для домашних фотосессий с артистичной кошкой Уиллоу.

Бейонсе

Instagram @beyonce

Кейт Бекинсейл

Instagram @katebeckinsale

Леди Гага

Леди Гага — настоящая чемпионка по балансированию на стрипах. Если большинство звезд вооружается громоздкими платформами только в клипах и на сцене, то певица с гордостью держит марку на улицах городов. Даже тогда, когда нет времени на сложносочиненные образы, звезда добавляет заоблачные платформы к джинсам и футболке и получает look, который будут обсуждать еще несколько дней.

Леди Гага

Globallook

Леди Гага

Globallook

Сальма Хайек

Если бы Леди Гага запустила курсы дефиле на высоких каблуках, этот продукт пользовался бы большой популярностью. Первой на очередь встала бы Сальма Хайек, которая однажды очень эффектно вышла, вернее, выпала из дверей парижского отеля. За собой актриса чуть не потянула дочку Валентину, но Антонио Бандерас тут же сориентировался и спас дам (актер был с Сальмой на гастролях во время мировой премьеры мультфильма «Кот в сапогах»).

Сальма Хайек, 2011 г.

Сальма Хайек, 2011 г.

Фото: Eastnews

Милен Фармер

В далеком 2010-м Милен Фармер так спешила на званый ужин с Дмитрием Медведевым, что растянулась прямо на ступеньках Елисейского дворца. Падение было не самым элегантным: платье с экстремальным разрезом сзади предательски сделало все тайное явным.

Милен Фармер, 2010 г.

Милен Фармер, 2010 г.

Фото: Globallook

Белла Хадид

Где падения к ногам — обычное дело, так это на подиуме. Конфузы есть на счету даже у топовых супермоделей. Выбила свой страйк и Белла Хадид: на показе Michael Kors в Нью-Йорке в 2016 году девушка споткнулась на коварных каблуках и упала на колени. Профессионализм спасает в любой ситуации: модель в считаные секунды поднялась и завершила дефиле под аплодисменты.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес

В канун Венецианского кинофестиваля Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали в городе на воде весь звездный олимп: от племянницы леди Ди Китти Спенсер до Филиппа Киркорова. Повод значительный — показ коллекции высокого ювелирного искусства и шоу haute couture под открытым небом.

Среди почетных гостей блистала и Дженнифер Лопес, одетая в Dolce & Gabbana с головы до ног. Певице пришлось несладко: до локации она добиралась на речном такси, а затем сошла на пристань и дефилировала вдоль нее на каблуках рискованной высоты. Поп-дива справилась с шиком (и с помощью отзывчивых мужчин).

Дженнифер Лопес

Globallook

Дженнифер Лопес

Globallook

В феврале горнолыжный сезон продолжается, и мы решили выяснить, какие тенденции сейчас в почете на альпийских склонах. Звезды спускают по полмиллиона на дутые комбинезоны, не скупятся на горнолыжные маски от Philipp Plein и шлемы Chanel. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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