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Артистичная кошка Кейт Бекинсейл затмила хозяйку в мини-юбке и стрипах

Кейт Бекинсейл и ее пушистая команда — подтверждение того, что животные похожи на своих хозяев. В доме 48-летней актрисы целый зоопарк, который методично захватил и ее блог в Instagram. Трио из померанского шпица Майфа, злобного персидского кота Клайва и кошки Уиллоу каждый раз производит настоящий фурор. Звезда пользуется этим и поощряет друзей яркими нарядами (судя по выражению Клайва, это не всегда им по нраву).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Бекинсейл

Фото: Instagram @katebeckinsale

Зато кошка Уиллоу покорно примеряет самые гламурные образы, а в одной из последних домашних фотосессий практически затмила хозяйку. Сама Кейт тоже не промах: актриса нарядилась в total look от Moschino. В главной роли — костюм-тройка канареечного цвета из юбки длиной выше колен, бюстье и укороченного кардигана. Дополнили образ брутальные туфли Valentino на экстремальных платформах и каблуках. Пушистая модель позирует рядом в свитере Барби-оттенка.

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл

Фото: Instagram @katebeckinsale

Стоит ли носить короткие юбки и платья после 35 лет? Судя по тому как критикуют селебрити в онлайн-пространстве, вопрос извечный. Дилемму попробовала разрешить психолог. Экспертное мнение читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @katebeckinsale

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