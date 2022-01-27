Артистичная кошка Кейт Бекинсейл затмила хозяйку в мини-юбке и стрипах
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Фото: Instagram @katebeckinsale
Зато кошка Уиллоу покорно примеряет самые гламурные образы, а в одной из последних домашних фотосессий практически затмила хозяйку. Сама Кейт тоже не промах: актриса нарядилась в total look от Moschino. В главной роли — костюм-тройка канареечного цвета из юбки длиной выше колен, бюстье и укороченного кардигана. Дополнили образ брутальные туфли Valentino на экстремальных платформах и каблуках. Пушистая модель позирует рядом в свитере Барби-оттенка.
Фото: Instagram @katebeckinsale
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Фото: Globallook / Instagram @katebeckinsale