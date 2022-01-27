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Артистичная кошка Кейт Бекинсейл затмила хозяйку в мини-юбке и стрипах

Кейт Бекинсейл и ее пушистая команда — подтверждение того, что животные похожи на своих хозяев. В доме 48-летней актрисы целый зоопарк, который методично захватил и ее блог в Instagram. Трио из померанского шпица Майфа, злобного персидского кота Клайва и кошки Уиллоу каждый раз производит настоящий фурор. Звезда пользуется этим и поощряет друзей яркими нарядами (судя по выражению Клайва, это не всегда им по нраву).