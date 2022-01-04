Комбезы за полмиллиона рублей и стразы: в чем звезды покоряют лыжные курорты

Не так давно лыжный сезон открыла Жасмин и в честь этого надела все лучшее сразу. В главной роли — комбинезон Christian Dior, который обошелся ей в сумму около 409 000 рублей. Вторят ему очки за 62 500 рублей и остромодные кипенно-белые берцы Prada (цена вопроса — около 104 000 рублей).

Увлекается брендами и Ольга Бузова, которая для покорения лыжных трасс выбирает Philipp Plein — датчики сияния страз зашкаливают. Вера Брежнева оказалась скромнее всех — приобрела костюмчик от Ienki Ienki, который в среднем стоит около 70 000 рублей. Чуть дешевле, чем пуховик Елены Перминовой и ее зимний арсенал от Moncler.