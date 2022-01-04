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Комбезы за полмиллиона рублей и стразы: в чем звезды покоряют лыжные курорты

Пандемия коронавируса в мире переместила звезд из альпийских просторов Куршевеля в Сочи и Архыз, но они не отчаиваются. Из остатков былой роскоши — дизайнерские комбинезоны и костюмы для скейтбординга. Если и вставать на лыжи, то стильно — как это делают героини нашей подборки. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Не так давно лыжный сезон открыла Жасмин и в честь этого надела все лучшее сразу. В главной роли — комбинезон Christian Dior, который обошелся ей в сумму около 409 000 рублей. Вторят ему очки за 62 500 рублей и остромодные кипенно-белые берцы Prada (цена вопроса — около 104 000 рублей).

Увлекается брендами и Ольга Бузова, которая для покорения лыжных трасс выбирает Philipp Plein — датчики сияния страз зашкаливают. Вера Брежнева оказалась скромнее всех — приобрела костюмчик от Ienki Ienki, который в среднем стоит около 70 000 рублей. Чуть дешевле, чем пуховик Елены Перминовой и ее зимний арсенал от Moncler.

Елена Перминова и ее дочь Арина / Instagram @lenaperminova

Ранее мы рассказывали, в чем тренируются монаршие особы и первые леди. Так, Кейт Миддлтон не прочь сыграть партию в хоккей на траве в сапогах на шпильках, а королева Максима уверенно ездит на велосипеде в платье-футляре, гигантской шляпе и с клатчем в руке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Eastnews / Instagram

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