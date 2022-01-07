Трамп, Бекхэм и другие звездные пары, которые одеваются одинаково: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Дональд и Мелания Трамп
Мелания Трамп всегда следует за Дональдом, будто тень на шпильках за сотни долларов. Белый дом пара покинула со скандалом, но не скрывая улыбки. В честь ухода с поста президента супруги оделись в чинный total black. Для прощания с резиденцией и постом первой леди Мелания выбрала Chanel. На финальное дефиле бывшая хозяйка Белого дома вышла на головокружительных шпильках Christian Louboutin и с крокодиловой сумкой Hermès. Единственное, что выбивалось из сценария, — неизменный пламенно-алый галстук мистера Трампа.
Фото: Dpa
Эммануэль и Брижит Макрон
Не отстает и коллега миссис Трамп Брижит Макрон, у которой модный match с мужем случается часто. Так было во время визита в Довиль: президент и первая леди Франции облачились в королевский синий цвет с ног до головы. Совпадение? Не думаем!
Фото: Globallook
Кьяра Ферраньи и Fedez
В 2021-м этот дабл-дрессинг буквально взорвал Сеть. От яркой пары Кьяры Ферраньи и Федерико Лючия (Fedez) можно ожидать чего угодно, но совместное фото в атласных туфлях Versace произвело настоящий фурор. Кажется, один выход музыканта в самых инстаграмных туфлях 2021 года переплюнул даже дефиле Беллы Хадид по подиуму в Милане (в таких же розовых).
Фото: Instagram @fedez
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Не меньший переполох в Сети устроил один из первых совместных снимков Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Пара заявила о себе family-образом с биколорными тренчами, темными очками и белоснежными кедами. И это тот самый случай, когда единственный патрон сразу попал в цель.
Фото: Instagram @petrosyanevgeny
Дэвид и Виктория Бекхэм
Парой Дэвида и Виктории Бекхэм любуется весь мир: совместные выходы в свет сопровождаются образами, которые вторят друг другу. Наши самые любимые появления — те, в которых супруги выходят в дерзких брючных костюмах. Правда, Вики обычно перетягивает внимание ультраяркими туфлями.
Фото: Dpa
Оксана Самойлова и Джиган
За Джиганом и Оксаной Самойловой наблюдать как минимум забавно: ради любимой брутальный рэпер готов примерять и рождественские пижамы, и свитеры с оленями, и даже образ джентльмена из XVIII века (еще и в парике). Планируете семейную фотосессию? Теперь вы знаете, у кого подсмотреть идеи!
Фото: Instagram @samoylovaoxana
Иконы: Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
Роман Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка был головокружительным, но недолгим и с болезненным расставанием. Зато кое-что в память о нем осталось, да еще и вошло в историю. Речь о культовом парном образе из денима, который влюбленные (тогда еще) выгуляли на American Music Awards в 2001 году.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о звездах, которые не скрывают свою неряшливость и даже, наоборот, делают ее «перчинкой» имиджа. Так, Джонни Депп носит дырявые шляпы, а Кэти Холмс не стесняется пятен кетчупа на белоснежном топе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Instagram