Трамп, Бекхэм и другие звездные пары, которые одеваются одинаково: фото

Иконы: Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Роман Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка был головокружительным, но недолгим и с болезненным расставанием. Зато кое-что в память о нем осталось, да еще и вошло в историю. Речь о культовом парном образе из денима, который влюбленные (тогда еще) выгуляли на American Music Awards в 2001 году.