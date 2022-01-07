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Трамп, Бекхэм и другие звездные пары, которые одеваются одинаково: фото

Самый романтичный трюк — дабл-дрессинг, который так активно практикуют знаменитости, причем все: от актеров до глав государств. Некоторые ограничиваются общей цветовой гаммой, другие же проводят настоящие ревизии в гардеробах друг друга. Мы собрали несколько самых запоминающихся образов звезд, которые можете взять на заметку и вы, — для совместных съемок, празднования годовщин и выходов в свет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дональд и Мелания Трамп

Фото: Dpa

Дональд и Мелания Трамп

Мелания Трамп всегда следует за Дональдом, будто тень на шпильках за сотни долларов. Белый дом пара покинула со скандалом, но не скрывая улыбки. В честь ухода с поста президента супруги оделись в чинный total black. Для прощания с резиденцией и постом первой леди Мелания выбрала Chanel. На финальное дефиле бывшая хозяйка Белого дома вышла на головокружительных шпильках Christian Louboutin и с крокодиловой сумкой Hermès. Единственное, что выбивалось из сценария, — неизменный пламенно-алый галстук мистера Трампа.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Фото: Dpa

Эммануэль и Брижит Макрон

Не отстает и коллега миссис Трамп Брижит Макрон, у которой модный match с мужем случается часто. Так было во время визита в Довиль: президент и первая леди Франции облачились в королевский синий цвет с ног до головы. Совпадение? Не думаем!

Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон

Фото: Globallook

Кьяра Ферраньи и Fedez

В 2021-м этот дабл-дрессинг буквально взорвал Сеть. От яркой пары Кьяры Ферраньи и Федерико Лючия (Fedez) можно ожидать чего угодно, но совместное фото в атласных туфлях Versace произвело настоящий фурор. Кажется, один выход музыканта в самых инстаграмных туфлях 2021 года переплюнул даже дефиле Беллы Хадид по подиуму в Милане (в таких же розовых).

Кьяра Ферраньи и Fedez

Кьяра Ферраньи и Fedez

Фото: Instagram @fedez

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Не меньший переполох в Сети устроил один из первых совместных снимков Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Пара заявила о себе family-образом с биколорными тренчами, темными очками и белоснежными кедами. И это тот самый случай, когда единственный патрон сразу попал в цель.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Дэвид и Виктория Бекхэм

Парой Дэвида и Виктории Бекхэм любуется весь мир: совместные выходы в свет сопровождаются образами, которые вторят друг другу. Наши самые любимые появления — те, в которых супруги выходят в дерзких брючных костюмах. Правда, Вики обычно перетягивает внимание ультраяркими туфлями.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм

Фото: Dpa

Оксана Самойлова и Джиган

За Джиганом и Оксаной Самойловой наблюдать как минимум забавно: ради любимой брутальный рэпер готов примерять и рождественские пижамы, и свитеры с оленями, и даже образ джентльмена из XVIII века (еще и в парике). Планируете семейную фотосессию? Теперь вы знаете, у кого подсмотреть идеи!

Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Иконы: Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Роман Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка был головокружительным, но недолгим и с болезненным расставанием. Зато кое-что в память о нем осталось, да еще и вошло в историю. Речь о культовом парном образе из денима, который влюбленные (тогда еще) выгуляли на American Music Awards в 2001 году.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали о звездах, которые не скрывают свою неряшливость и даже, наоборот, делают ее «перчинкой» имиджа. Так, Джонни Депп носит дырявые шляпы, а Кэти Холмс не стесняется пятен кетчупа на белоснежном топе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Instagram

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