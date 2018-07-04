Нет — джинсам, да — каблукам: модные хитрости Амаль Клуни, которые вам стоит взять на заметку

На высоком ходу

Важно выделить то, что Амаль Клуни часто носит туфли и встретить ее в обуви на низком ходу — большая редкость. Звезда выбирает туфли с острым носом, которые визуально вытягивают ногу и смотрятся очень женственно и элегантно. Амаль обычно отдает предпочтение светлым оттенкам обуви, которые идеально сочетаются со многими образами и также вытягивают силуэт.

Сексуальность

На красной ковровой дорожке не знаешь на кого смотреть, либо на Джорджа Клуни, либо на его супругу. В 2015 году девушка попала на второе место в рейтинге самых сексуальных женщин по мнению журнала Maxim, уступив первое место певице Тейлор Свифт. Амаль Клуни выбирает сдержанные наряды в повседневной жизни, а сексуальные вечерние платья оставляет на важные мероприятия, где собирается множество звезд. Ее практически невозможно встретить в силуэтах oversize, ведь звезда предпочитает подчеркивать прелести своей фигуры, поэтому в приоритете у нее облегающие наряды. На красную ковровую дорожку знаменитость выбирает платья с большими разрезами на подоле или с глубоким декольте.

Женские костюмы

Костюмы с юбкой и жакетом всегда смотрятся женственно и сдержанно — именно так предпочитает одеваться Амаль Клуни в повседневной жизни. Учитывая специфику ее адвокатской деятельности женские костюмы — это то, что нужно. Звезда предпочитает надевать костюмы в стиле Коко Шанель и строгие комплекты одной цветовой гаммы.

Элегантные детали

Амаль Клуни всегда подбирает для себя те образы, которые делаю ее элегантной. Так, например, знаменитость выбирает аксессуары, которые подчеркивают ее женственность. Часто на звезде можно заметить длинные перчатки, которые помогут сделать любой образ еще более аккуратным. Также Амаль любит носить шляпы с широкими полями и большие очки, которые подчеркивают ее хрупкость. Обратите внимание на обувь, вы увидите, что Амаль Клуни предпочитает светлые оттенки, но если наряд однотонный, то девушка скорее всего сыграет на контрасте и выберет яркие туфли.

Брюки вместо джинс

Увидеть джинсы на жене Джоржда Клуни — большая редкость, если звезда и надевает их, то для прогулок с собаками или недолгих выходов из дома. Зато в ее гардеробе большое количество брюк. Брючные костюмы, комбинезоны с широкими штанами, брюки палаццо, брюки со стрелками — это однозначный выбор знаменитости.

Текст: Ксения Семенова

Фото: Eastnews, Globallookpress