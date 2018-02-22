Определите тип лица

Первое, что необходимо учитывать при подборе оправы для очков, — тип лица. Всего их существует шесть: круглое, овальное, в форме сердца, треугольное, квадратное и прямоугольное. Давайте вместе разбираться в особенностях.

Итак, у вас круглое лицо, если его длина и ширина практически одинаковые, подбородок особенно не выделяется, а контур волос плавный и округлый. Очки должны работать как правильный макияж или одежда и моделировать форму лица, приближая ее к идеалу. В вашем случае основная задача — визуально удлинить лицо. Для этого необходимо, во-первых, выбирать оправы темного цвета, а во-вторых, избегать закругленных форм и узких оправ. Лучше, если у оправы ширина будет больше, чем высота. И запомните — никаких oversize! При круглом лице оправа не должна закрывать брови.

Ваши варианты — это: