Как правильно выбрать оправу для очков
Определите тип лица
Первое, что необходимо учитывать при подборе оправы для очков, — тип лица. Всего их существует шесть: круглое, овальное, в форме сердца, треугольное, квадратное и прямоугольное. Давайте вместе разбираться в особенностях.
Итак, у вас круглое лицо, если его длина и ширина практически одинаковые, подбородок особенно не выделяется, а контур волос плавный и округлый. Очки должны работать как правильный макияж или одежда и моделировать форму лица, приближая ее к идеалу. В вашем случае основная задача — визуально удлинить лицо. Для этого необходимо, во-первых, выбирать оправы темного цвета, а во-вторых, избегать закругленных форм и узких оправ. Лучше, если у оправы ширина будет больше, чем высота. И запомните — никаких oversize! При круглом лице оправа не должна закрывать брови.
Ваши варианты — это:
- Квадратные очки
- «Авиаторы»
- «Кошачий глаз»
- Очки с узкой переносицей
- «Вайфареры»
Более гармоничной формой считается овальная. В данном случае длина лица немного больше, чем ширина, скулы хоть и ярко выделяются, но заметны, а подбородок закруглен. Чтобы не сломать пропорции, стоит избегать слишком массивных очков. Верхняя часть оправы должна совпадать с линией бровей, поэтому выбор узких моделей и вариантов с выделяющимися углами также не желателен.
Подходящие варианты:
- Овальные или круглые оправы
- «Авиаторы»
- «Кошачий глаз»
Если у вас широкий угловатый подбородок, а скулы и челюсть одинаковой ширины — у вас квадратное лицо. В таком случае самое главное — не перегружать его острыми и массивными формами. Ваша цель — смягчение и закругление. Забудьте об очках, которые шире, чем ваше лицо, зато можно приобретать яркие цветные или же и вовсе с еле заметной оправой.
Вам подойдут:
- Очки-капельки
- Очки без оправы
- «Кошачий глаз»
- «Авиаторы»
- Большие очки, не выходящие за пределы лица
Для прямоугольного лица правила почти такие же, как для квадратного. Стоит лишь учитывать, что длина лица больше, чем ширина, а значит, цель — визуально расширить лицо. Из списка для «квадратного» лица убираем яркие оправы и добавляем круглые.
Переходим к сердцевидной форме лица. Ее отличает массивный лоб и узкий маленький подбородок. Прежде всего с помощью очков нужно создать баланс и слегка утяжелить нижнюю часть лица. Лучше всего с этим справятся очки, оправа которых равна ширине лица. Идеальный вариант — «авиаторы». А вот «кошачий глаз», очки-капли и большие оправы категорически не подходят.
Можно купить:
- Круглые очки
- «Авиаторы»
- Маленькие оправы с узкой перемычкой
Если ваше лицо сужается к вискам, а скулы и подбородок узкие — у вас треугольное лицо. В этом случае нужно выбирать очки с крупной оправой и широкой верхней частью, а вот низ оправы не должен быть острым или четко очерченным.
Вам подойдут:
- «Авиаторы»
- «Кошачий глаз»
- Маленькие круглые очки
- Очки-половинки
Определите свой цветотип
Кроме формы оправы, не менее важную роль играет ее цвет. Лучше всего выбирать его согласно вашему цветотипу. Так, для людей с цветотипом «весна» больше подходят оправы и стекла в такой палитре: светло-бежевый, лиловый, золотой, возможно использование ярко-красного, темного бежевого. Главное, чтобы в оттенке преобладали теплые пигменты.
А вот для «осени» важна насыщенность, поэтому, например, серебряные оправы не для вас. Ярким осенним персонажам придутся по вкусу кирпичный, коричневый, золотисто-медовый цвета. Также возможна покупка оправы в зеленых оттенках.
Если ваш цветотип «лето», откажитесь от всего, что имеет отношение к оранжевому. Вам больше подойдут очки пастельных тонов, а также темно-серый, индиго и неяркий фиолетовый.
Черные оправы — идеальный вариант для «зимы». Людям с таким цветотипом в принципе стоит обращать внимание на более холодные, чистые оттенки и избегать насыщенных теплых, например красного и оранжевого. Также можно приобретать очки в тонкой серебряной оправе.
Не отступайте от стиля
Как известно, очки, особенно солнцезащитные, входят в группу аксессуаров, а значит, их подбор должен зависеть и от вашего стиля. Например, слишком модные оправы в стиле Sci-Fi вряд ли будут уместны, если вы предпочитаете одеваться согласно офисному дресс-коду, а вот модницам вряд ли придутся по вкусу скучные очки-половинки. Если вы можете позволить себе фурнитуру или сочетание различных цветов или принтов — смело подбирайте такие очки. А если одеваетесь в стиле спортшик, остановите выбор на классических «вайфарерах».
Текст: Диана Гербер
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