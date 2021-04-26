Стилиста, срочно! Симпсон, Спирс и другие звезды, чей стиль безнадежно устарел

Профессионалы потрудились на славу: сегодня Меган редко можно увидеть в потрепанных футболках, рваных джинсах и удобных тапочках. Теперь звезда «Трансформеров» дефилирует в остромодных босоножках Amina Muaddi, носит маленькие черные платья, актуальные блейзеры и дерзкие кожаные брюки.

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