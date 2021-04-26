passion.ru

Стилиста, срочно! Симпсон, Спирс и другие звезды, чей стиль безнадежно устарел

Reload
1 / 20

Джессика Симпсон, 2020 г.

Фото: Eastnews

Звездные красотки, взрывавшие эпоху 1990-х и 2000-х, предпочитают не изменять стилю, который принес им такой космический успех. Тенденции тех лет частенько заглядывают на подиумы недель моды, однако в обновленных вариациях. А некоторые из них безнадежно устарели и слезно просятся на ресайклинг, но селебрити продолжают держать их в модном заточении. Проводим работу над ошибками на примерах знаменитостей, а заодно — освобождаем место в гардеробе!

Туфли-«копыта» Джессики Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: Globallok

В ранних нулевых Джессика Симпсон щеголяла в микротопах и клешах с ультранизкой посадкой, а бессменными спутниками образов оставались босоножки на громоздких платформах. Прошло 20 лет, а в стиле певицы мало что изменилось. Отказаться от любимых туфель-«копыт» звезда смогла лишь во время беременности, когда жаловалась на чрезмерную отечность.

Ультрамини и кэтсьюты Бритни Спирс

Поведение Бритни Спирс продолжает настораживать ее поклонников. Поп-дива то и дело отплясывает на камеру в крошечных шортах, а теперь и вовсе взялась за мини-показы мод. Певица примерила все трофеи двадцатилетней давности: от прозрачный кэтсьютов и топов с перьями до белых гольфов из клипа Hit Me Baby One More Time.

Пэрис Хилтон: «Блондинка в шоколаде»

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Фото: Eastnews

На недавнем ужине pre-Oscars Пэрис Хилтон буквально светилась от счастья, держась за руки и целуясь с любимым. Под настроение — и образ в конфетно-розовом цвете с декольтированным платьем Valentino и меховой горжеткой. По всей видимости, 40-летняя светская львица решила напомнить всем, кто здесь настоящая «Блондинка в шоколаде».

Назад в 2007-й с Аврил Лавин

Аврил Лавин с бойфрендом

Фото: Eastnews

Аврил Лавин и не планирует отказываться от «костлявых» косух, ремней с черепами и атрибутики субкультур из 2007 года. На путь борьбы с ними периодически выходят элегантные Hermès Birkin, а место гранжевых кед занимают туфли на шпильках — кстати, тоже не самых актуальных силуэтов.

Исправляемся: Меган Фокс

Меган Фокс

Фото: Eastnews

А вот подруга Аврил Лавин Меган Фокс уже встала на путь исправления и даже наняла стилиста, которая сделала фэшионистку из Хейли Бибер. После расставания с супругом Брайаном Остином Грином актриса уже мечтает о свадьбе с новым бойфрендом, музыкантом Machine Gun Kelly. Да и кардинальные перемены в личной жизни ей явно пошли на пользу.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: Eastnews

Профессионалы потрудились на славу: сегодня Меган редко можно увидеть в потрепанных футболках, рваных джинсах и удобных тапочках. Теперь звезда «Трансформеров» дефилирует в остромодных босоножках Amina Muaddi, носит маленькие черные платья, актуальные блейзеры и дерзкие кожаные брюки.

Ранее мы рассказывали о самых странных и дорогих покупках знаменитостей. Что оказалось в числе сезонных фаворитов Валерии, Насти Ивлеевой, Юлии Снигирь и других звезд, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews / Dpa / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное