Стилиста, срочно! Симпсон, Спирс и другие звезды, чей стиль безнадежно устарел

Поведение Бритни Спирс продолжает настораживать ее поклонников. Поп-дива то и дело отплясывает на камеру в крошечных шортах, а теперь и вовсе взялась за мини-показы мод. Певица примерила все трофеи двадцатилетней давности: от прозрачный кэтсьютов и топов с перьями до белых гольфов из клипа Hit Me Baby One More Time.

Пэрис Хилтон: «Блондинка в шоколаде»