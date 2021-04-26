Стилиста, срочно! Симпсон, Спирс и другие звезды, чей стиль безнадежно устарел
Фото: Eastnews
Туфли-«копыта» Джессики Симпсон
Фото: Globallok
В ранних нулевых Джессика Симпсон щеголяла в микротопах и клешах с ультранизкой посадкой, а бессменными спутниками образов оставались босоножки на громоздких платформах. Прошло 20 лет, а в стиле певицы мало что изменилось. Отказаться от любимых туфель-«копыт» звезда смогла лишь во время беременности, когда жаловалась на чрезмерную отечность.
Ультрамини и кэтсьюты Бритни Спирс
Поведение Бритни Спирс продолжает настораживать ее поклонников. Поп-дива то и дело отплясывает на камеру в крошечных шортах, а теперь и вовсе взялась за мини-показы мод. Певица примерила все трофеи двадцатилетней давности: от прозрачный кэтсьютов и топов с перьями до белых гольфов из клипа Hit Me Baby One More Time.
Пэрис Хилтон: «Блондинка в шоколаде»
Фото: Eastnews
На недавнем ужине pre-Oscars Пэрис Хилтон буквально светилась от счастья, держась за руки и целуясь с любимым. Под настроение — и образ в конфетно-розовом цвете с декольтированным платьем Valentino и меховой горжеткой. По всей видимости, 40-летняя светская львица решила напомнить всем, кто здесь настоящая «Блондинка в шоколаде».
Назад в 2007-й с Аврил Лавин
Фото: Eastnews
Аврил Лавин и не планирует отказываться от «костлявых» косух, ремней с черепами и атрибутики субкультур из 2007 года. На путь борьбы с ними периодически выходят элегантные Hermès Birkin, а место гранжевых кед занимают туфли на шпильках — кстати, тоже не самых актуальных силуэтов.
Исправляемся: Меган Фокс
Фото: Eastnews
А вот подруга Аврил Лавин Меган Фокс уже встала на путь исправления и даже наняла стилиста, которая сделала фэшионистку из Хейли Бибер. После расставания с супругом Брайаном Остином Грином актриса уже мечтает о свадьбе с новым бойфрендом, музыкантом Machine Gun Kelly. Да и кардинальные перемены в личной жизни ей явно пошли на пользу.
Фото: Eastnews
Профессионалы потрудились на славу: сегодня Меган редко можно увидеть в потрепанных футболках, рваных джинсах и удобных тапочках. Теперь звезда «Трансформеров» дефилирует в остромодных босоножках Amina Muaddi, носит маленькие черные платья, актуальные блейзеры и дерзкие кожаные брюки.
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Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews / Dpa / Instagram
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