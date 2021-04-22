Декольте до пояса и поцелуи с любимым: Пэрис Хилтон на ужине pre-Oscars

Пэрис и Картер не переставали держаться за руки и не упускали возможность продемонстрировать нежный поцелуй на камеру. По части стиля миссис Хилтон себе не изменяет: светская львица решила повторить подвиги 15-летней давности и нарядилась в конфетно-розовый с головы до ног — прям как в фильме «Блондинка в шоколаде». Вечернее платье с декольте до пояса от Valentino звезда дополнила меховой горжеткой и колье, щедро усыпанным бриллиантами.