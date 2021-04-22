Декольте до пояса и поцелуи с любимым: Пэрис Хилтон на ужине pre-Oscars
Фото: Eastnews
Пэрис и Картер не переставали держаться за руки и не упускали возможность продемонстрировать нежный поцелуй на камеру. По части стиля миссис Хилтон себе не изменяет: светская львица решила повторить подвиги 15-летней давности и нарядилась в конфетно-розовый с головы до ног — прям как в фильме «Блондинка в шоколаде». Вечернее платье с декольте до пояса от Valentino звезда дополнила меховой горжеткой и колье, щедро усыпанным бриллиантами.
Фото: Kinopoisk.ru
Пэрис Хилтон по сей день остается символом гламура и иконой стиля 2000-х. Трендами культовой эпохи сейчас увлекаются многие селебрити, и активно применяют их на практике. Так, в сезон весна-лето 2021 вернулись легендарные бра-«шторки», джинсы с ультранизкой посадкой и мода на оголенный живот. О других тенденциях читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Kinopoisk.ru
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