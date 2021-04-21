Плачь и смотри: как одеваются звездные красотки после развода

Все прелести холостой жизни ощущает и Агата Муцениеце, которая призналась, что после развода с Павлом Прилучным стала больше зарабатывать. Ранее актриса ограничивала себя в шопинге и считала, что лучше инвестировать в семью. Теперь же — не упускает возможности порадовать себя одеждой и аксессуарами от мировых брендов.

Расставание некогда пошло на пользу и Матильде Шнуровой. Светская львица активно расширяет ресторанный бизнес и уже закрепила статус трендсеттера. Не так давно на тему развода Сергея Шнурова с третьей женой высказалась Ксения Собчак, назвав роковую ошибку музыканта. Подробности — на Passion.ru.