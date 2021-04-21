Плачь и смотри: как одеваются звездные красотки после развода
Фото: Instagram @kimkardashian
Многие знаменитые красотки изменились после развода. Из огня в полымя спешит перепрыгнуть Меган Фокс, которая рассталась с супругом Брайаном Остином Грином и уже планирует свадьбу с музыкантом Machine Gun Kelly. В круговороте перемен актриса кардинально изменила стиль, наняла стилиста Хейли Бибер и превратилась из «плохой девчонки» в истинную фэшионистку.
Фото: Eastnews
На недавнем мероприятии Федор Бондарчук сделал вид, что не заметил экс-супругу. Зато Светлана Бондарчук после развода с режиссером счастлива с Сергеем Харченко и не перестает публиковать яркие фото с совместных путешествий и домашних посиделок. Стиль светской львицы еще более смелый, чем когда либо: если бикини, то крошечные, если платье, то мини и с ботфортами.
Все прелести холостой жизни ощущает и Агата Муцениеце, которая призналась, что после развода с Павлом Прилучным стала больше зарабатывать. Ранее актриса ограничивала себя в шопинге и считала, что лучше инвестировать в семью. Теперь же — не упускает возможности порадовать себя одеждой и аксессуарами от мировых брендов.
Расставание некогда пошло на пользу и Матильде Шнуровой. Светская львица активно расширяет ресторанный бизнес и уже закрепила статус трендсеттера. Не так давно на тему развода Сергея Шнурова с третьей женой высказалась Ксения Собчак, назвав роковую ошибку музыканта. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram / Светлана Наконечная / Екатерина Ширинкина
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