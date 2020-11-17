Королева Летиция произвела фурор в костюме трехлетней давности

В этом наряде от испанского бренда Felipe Varela королева уже появлялась на публике в 2017 году. Тогда она его выбрала для празднования Национального дня Испании. Ее Величество часто можно увидеть в одежде бюджетных марок, и с особым трепетом она относится к испанским брендам. О других стильных образах королевы Летиции читайте на Passion.ru.