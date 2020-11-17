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Королева Летиция произвела фурор в костюме трехлетней давности

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Королева Летиция вышла в свет в костюме трехлетней давности и произвела фурор

Фото: Globallook

Королева Летиция берет из своего гардероба максимум и постоянно дает новую жизнь старым вещам. И правильно, ведь некоторые из них некогда обошлись Ее Величеству в круглую сумму. 48-летняя монаршая особа отправилась в Толедо вместе с супругом, а для визита снова выбрала аутфит из прошлогодних запасов.

Для официальной встречи Летиция выбрала эффектный костюм на базе приталенного жакета и миди-юбки А-силуэта с растительной вышивкой. Благородный графитовый цвет в паре с фактурным материалом выстроили идеальную пару для встречи с осенней прохладой. Жена испанского короля блеснула стройной талией, акцент на которой поставил текстильный пояс. Стройные ноги, несмотря на скромность длины юбки, подчеркнули замшевые лодочки на высоких шпильках.

Королева Летиция на праздновании Национального дня Испании в 2017 году

Фото: Globallook

В этом наряде от испанского бренда Felipe Varela королева уже появлялась на публике в 2017 году. Тогда она его выбрала для празднования Национального дня Испании. Ее Величество часто можно увидеть в одежде бюджетных марок, и с особым трепетом она относится к испанским брендам. О других стильных образах королевы Летиции читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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