Королева Летиция произвела фурор в костюме трехлетней давности
Фото: Globallook
Для официальной встречи Летиция выбрала эффектный костюм на базе приталенного жакета и миди-юбки А-силуэта с растительной вышивкой. Благородный графитовый цвет в паре с фактурным материалом выстроили идеальную пару для встречи с осенней прохладой. Жена испанского короля блеснула стройной талией, акцент на которой поставил текстильный пояс. Стройные ноги, несмотря на скромность длины юбки, подчеркнули замшевые лодочки на высоких шпильках.
Фото: Globallook
В этом наряде от испанского бренда Felipe Varela королева уже появлялась на публике в 2017 году. Тогда она его выбрала для празднования Национального дня Испании. Ее Величество часто можно увидеть в одежде бюджетных марок, и с особым трепетом она относится к испанским брендам. О других стильных образах королевы Летиции читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!