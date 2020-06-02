Кейт Миддлтон вышла в эфир в платье 6-летней давности

В одном из недавних эфиров Кейт Миддлтон появилась в наряде, который у внимательных поклонников вызывал ассоциации со стилем принцессы Дианы. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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