Кейт Миддлтон вышла в эфир в платье 6-летней давности
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон и принц Уильям записали обращение с благодарностью австралийским передовым работникам. Для видеообращения герцогиня выбрала платье с вырезом «каре» в насыщенном лимонном оттенке. Наряд от Roksanda, по данным Daily Mail, обошелся монаршей особе в £900 (около 77 600 рублей — прим. ред.). Любопытно, что в этом платье Миддлтон уже выходила в свет 6 лет назад. Именно его она выбрала для посещения Сиднейского оперного театра в апреле 2014 года. Новый образ дополнили золотые серьги Catherine Zoraida, выполненные в форме листьев. За украшения Кейт заплатила £165 (около 13 230 рублей — прим. ред.).
В одном из недавних эфиров Кейт Миддлтон появилась в наряде, который у внимательных поклонников вызывал ассоциации со стилем принцессы Дианы. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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