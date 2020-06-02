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Кейт Миддлтон вышла в эфир в платье 6-летней давности

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Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Сидней, 2014 г.

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон предпочитает дарить вторую жизнь нарядам из своего гардероба, и в период самоизоляции эта способность явно пригодилась. 38-летняя герцогиня Кембриджская решила повторить удачный образ и вышла в эфир в платье, которое уже надевала раньше.

Кейт Миддлтон и принц Уильям записали обращение с благодарностью австралийским передовым работникам. Для видеообращения герцогиня выбрала платье с вырезом «каре» в насыщенном лимонном оттенке. Наряд от Roksanda, по данным Daily Mail, обошелся монаршей особе в £900 (около 77 600 рублей — прим. ред.). Любопытно, что в этом платье Миддлтон уже выходила в свет 6 лет назад. Именно его она выбрала для посещения Сиднейского оперного театра в апреле 2014 года. Новый образ дополнили золотые серьги Catherine Zoraida, выполненные в форме листьев. За украшения Кейт заплатила £165 (около 13 230 рублей — прим. ред.).

В одном из недавних эфиров Кейт Миддлтон появилась в наряде, который у внимательных поклонников вызывал ассоциации со стилем принцессы Дианы. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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