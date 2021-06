Сейчас лопнет! Звезды, которые выбирают слишком тесные наряды

Бритни Спирс

Бритни Спирс одевается по принципу «в тесноте, да не в обиде». Поклонники беспокоятся, что со звездой происходит что-то неладное на фоне судебных разбирательств с отцом. Бритни не дает комментариев — лишь продолжает отплясывать перед камерой в микроскопических платьях и гольфах, как в клипе Hit Me Baby One More Time. Не так давно в ход пошли кэтсьюты — из цветного латекса и полупрозрачной сетки с пятнами под дикую кошку.