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Сейчас лопнет! Звезды, которые выбирают слишком тесные наряды

Комплексы и предрассудки — в сторону! Этой установке следуют многие знаменитости — и правильно делают. Главное — не обращать внимание на критику. Мы собрали топ звезд, которые совершенно не стесняются своих форм и смело носят ультраоблегающие наряды — порой настолько тесные, будто вот-вот лопнут прямо перед объективами светских фотографов. Больше образов — в нашей фотогалерее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритни Спирс

Фото: Globallook

Бритни Спирс

Бритни Спирс одевается по принципу «в тесноте, да не в обиде». Поклонники беспокоятся, что со звездой происходит что-то неладное на фоне судебных разбирательств с отцом. Бритни не дает комментариев — лишь продолжает отплясывать перед камерой в микроскопических платьях и гольфах, как в клипе Hit Me Baby One More Time. Не так давно в ход пошли кэтсьюты — из цветного латекса и полупрозрачной сетки с пятнами под дикую кошку.

Бритни Спирс

Фото: Globallook

Ким Кардашьян

Легендарную историю подготовки Ким Кардашьян к показу Balmain в рамках Недели моды в Париже трудно забыть. Для того чтобы надеть комплект из латексных легинсов и боди, звезде пришлось заручиться поддержкой целой группы ассистентов. В похожем вышла и Кортни Кардашьян, которая справилась со сборами быстрее и лишь посмеивалась над стараниями сестры втиснуться в латекс, чтобы он не лопнул.

Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Кайли Дженнер

Достается за «тесные» наряды и сестре Ким Кайли Дженнер. Однажды в Сети разнесли в пух и прах ее облегающее мини-платье с дерзкими разрезами под грудью. Хейтеры злорадствовали и шутили на тему того, что звезда позаимствовала одежду у 3-летней дочери Сторми.

Кайли Дженнер

Фото: Globallook

Меган Маркл

Взрывной выход Меган Маркл на премьеру фильма «Король Лев» в 2019 запомнился общественности надолго. Мало того, что герцогиня нарушила королевский протокол и тепло обнималась с Бейонсе, так еще и платье выбрала совсем не по размеру. Атласный наряд с сеткой от Jason Wu рассматривали со всех ракурсов, включая те, которые на тот момент еще не пришли в форму после родов.

Меган Маркл и Бейонсе

Фото: Globallook

Принцесса Беатрис

Конфузы случаются с королевскими особами. Однажды «попалась» принцесса Беатрис Йоркская, которая так торопилась покинуть службу в честь Дня благодарения, что забыла о коварном разрезе узкой юбки. Так свет увидел то, что, согласно дворцовому протоколу, должно быть спрятано — чулки.

Принцесса Беатрис

Фото: GettyImages

Донателла Версаче

Донателла Версаче прогадала с платьем для церемонии The Fashion Awards в Лондоне в 2019 году. Бюст так и норовил вырваться на свободу через роскошь мерцающего гламура.

Донателла Версаче

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о 7 самых вульгарных выходах знаменитостей на красную дорожку. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages

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