Сейчас лопнет! Звезды, которые выбирают слишком тесные наряды

Меган Маркл

Взрывной выход Меган Маркл на премьеру фильма «Король Лев» в 2019 запомнился общественности надолго. Мало того, что герцогиня нарушила королевский протокол и тепло обнималась с Бейонсе, так еще и платье выбрала совсем не по размеру. Атласный наряд с сеткой от Jason Wu рассматривали со всех ракурсов, включая те, которые на тот момент еще не пришли в форму после родов.