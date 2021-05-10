Мадонна в чулках, Спирс без юбки и еще 5 самых вульгарных образов звезд

Карди Би предпочла ничего не скрывать от поклонников и вышла к ним на церемонии «Грэмми» с максимально открытой душой. С каждым движением рэперша рисковала: пышный бюст так и норовил окончательно выпрыгнуть на свободу.

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