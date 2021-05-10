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Мадонна в чулках, Спирс без юбки и еще 5 самых вульгарных образов звезд

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Мадонна

Фото: Eastnews

Перья, стразы, экстремально глубокие декольте — набор, чтобы соблазнять и шокировать. Этим трюком часто пользуются селебрити, чтобы устранить конкурентов в борьбе за внимание публики. Мадонна, например, уже не первое десятилетие носит чулки в дерзкую сетку и уже не представляет свои образы без них. Ее появление в одних чулках на Billboard Music Awards в 2013-м мы запомнили надолго! Смотрим, кто перещеголял скандальную поп-королеву!

Шер

Шер

Фото: Dpa

Шер по числу выходов в «голых» платьях перещеголяла Мадонну. Культовым стало ее появление на красной дорожке «Оскара» в 1988 в платье Bob Mackie, и на этом певица не остановилась. Чего стоит прозрачный комбез со стразами, который она выгуливала на церемонию MTV в 2011-м.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

Фото: Globallook

Лас-Вегас, 2016 год. Мэрайя Кэри решила, что все, что было в Вегасе, там и остается. На вечеринке певица появилась в будуарном корсете и чулках в сеточку — так, будто до этого играла в «бутылочку» на раздевание. Зато главное при ней — косуха, босоножки на шпильках и увесистые бриллианты на шее.

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Фото: Dpa

И снова церемония MTV Video Music Awards, которую Майли Сайрус в 2015-м превратила в костюмированную вечеринку. Звезда решила эпатировать — да так, чтобы ее образ трудно было затмить. Поэтому предстала в костюме соблазнительной инопланетянки, вызывающе позировала и показывала на камеру язык (и не только).

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Фото: Dpa

Бритни Спирс отказывается предавать амплуа дивы из 2000-х и стиль, который некогда принес ей оглушительный успех. И сейчас поп-дива исполняет странные танцы на камеру, примеряет кэтсьюты и горжетки из розовых перьев. Прозрачным ультрамини на Billboard Music Awards в 2016-м она никого не удивила — настолько всегда коротки ее наряды.

Эмбер Роуз

Эмбер Роуз

Фото: Dpa

Актриса Эмбер Роуз на красной дорожке решила сыграть роль дерзкой кошки, будто сбежавшей с шумной вечеринки где-нибудь в Амстердаме. Роуз надела дерзкое боди с бра-«пулями», латексные ботфорты, а «плохим» коллегам и зрителям решила всыпать гламурных плетей.

Карди Би

Карди Би

Фото: Globallook

Карди Би предпочла ничего не скрывать от поклонников и вышла к ним на церемонии «Грэмми» с максимально открытой душой. С каждым движением рэперша рисковала: пышный бюст так и норовил окончательно выпрыгнуть на свободу.

Ранее мы рассказывали о звездах, которым не мешало бы нанять стилиста. Какие атрибуты двадцатилетней давности до сих пор носит Бритни Спирс, Джессика Симпсон, Аврил Лавин, Меган Фокс и другие — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / GettyImages / Екатерина Ширинкина

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