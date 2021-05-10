Мадонна в чулках, Спирс без юбки и еще 5 самых вульгарных образов звезд
Фото: Eastnews
Шер
Фото: Dpa
Шер по числу выходов в «голых» платьях перещеголяла Мадонну. Культовым стало ее появление на красной дорожке «Оскара» в 1988 в платье Bob Mackie, и на этом певица не остановилась. Чего стоит прозрачный комбез со стразами, который она выгуливала на церемонию MTV в 2011-м.
Мэрайя Кэри
Фото: Globallook
Лас-Вегас, 2016 год. Мэрайя Кэри решила, что все, что было в Вегасе, там и остается. На вечеринке певица появилась в будуарном корсете и чулках в сеточку — так, будто до этого играла в «бутылочку» на раздевание. Зато главное при ней — косуха, босоножки на шпильках и увесистые бриллианты на шее.
Майли Сайрус
Фото: Dpa
И снова церемония MTV Video Music Awards, которую Майли Сайрус в 2015-м превратила в костюмированную вечеринку. Звезда решила эпатировать — да так, чтобы ее образ трудно было затмить. Поэтому предстала в костюме соблазнительной инопланетянки, вызывающе позировала и показывала на камеру язык (и не только).
Бритни Спирс
Фото: Dpa
Бритни Спирс отказывается предавать амплуа дивы из 2000-х и стиль, который некогда принес ей оглушительный успех. И сейчас поп-дива исполняет странные танцы на камеру, примеряет кэтсьюты и горжетки из розовых перьев. Прозрачным ультрамини на Billboard Music Awards в 2016-м она никого не удивила — настолько всегда коротки ее наряды.
Эмбер Роуз
Фото: Dpa
Актриса Эмбер Роуз на красной дорожке решила сыграть роль дерзкой кошки, будто сбежавшей с шумной вечеринки где-нибудь в Амстердаме. Роуз надела дерзкое боди с бра-«пулями», латексные ботфорты, а «плохим» коллегам и зрителям решила всыпать гламурных плетей.
Карди Би
Фото: Globallook
Карди Би предпочла ничего не скрывать от поклонников и вышла к ним на церемонии «Грэмми» с максимально открытой душой. С каждым движением рэперша рисковала: пышный бюст так и норовил окончательно выпрыгнуть на свободу.
Ранее мы рассказывали о звездах, которым не мешало бы нанять стилиста. Какие атрибуты двадцатилетней давности до сих пор носит Бритни Спирс, Джессика Симпсон, Аврил Лавин, Меган Фокс и другие — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / GettyImages / Екатерина Ширинкина
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