Отец Бритни Спирс обвинил мать певицы в том, что она зарабатывает на дочери

Линн Спирс, мать Бритни, обратилась в суд с требованием пересмотреть сумму компенсации на адвокатов, которую ранее вытребовал отец певицы, — сейчас она составляет 890 тысяч долларов. По заявлению Линн, большую часть он потратил на гонорары журналистам, чтобы восстановить свою репутацию. Женщина потребовала вернуть часть средств, более 240 тысяч долларов, самой Бритни.

Джейми Спирс в ответ на это молчать не стал. Он заявил, что Линн только недавно начала принимать участие в опеке над дочерью, а делает она это и вовсе для того, чтобы заработать на ней денег.

В качестве примера Джейми Спирс привел книгу, которую написала Линн, под названием «Сквозь бурю: Реальная история славы и семьи в мире таблоидов».

Мнение Бритни по этому вопросу пока осталось за кадром — певица отчаянно борется за свою свободу, требуя суд освободить ее из-под опеки отца, под которой она находится с 2008 года, после нервного срыва.

Певица просит передать опеку своей помощнице. В этом ее активно поддерживают поклонники, которые очень переживают за звезду, а также ее возлюбленный, который позволяет звезде 90-х общаться с поклонниками через собственный аккаунт в социальных сетях.