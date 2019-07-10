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Роскошный пиджак на голое тело и дочка в похожем наряде: Бейонсе стала звездой премьеры «Короля Льва»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе с дочкой

Фото: Getty
В Голливуде состоялась премьера игрового ремейка культового мультфильма студии Disney «Король Лев».

Бейонсе, озвучившая одну из ролей, появилась на премьере в эффектном платье-жакете, расшитом сверкающими пайетками. Сопровождала певицу ее 7-летняя дочь Блю Айви, которую звезда нарядила в похожий, но более скромный наряд.

Фото: Getty

Бейонсе поддержали и ее бывшие коллеги по группе Destiny’s Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Также премьеру посетили Хлое и Холли Бэйли, Эмили и Зои Дешанель, Сет Роген, Нормани, Дональд Гловер и многие другие звезды. Новый «Король Лев» — уже пятый по счету ремейк культовых мультфильмов студии Disney. Это история об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор.

В России премьера нового мультфильма «Король Лев» намечена на 18 июля. Купить билеты уже можно здесь.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Getty, East News

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