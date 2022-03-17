Самые провокационные «беременные» образы Рианны, Эшли Грэм и других: фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Рианна
Кто-то отчаянно скрывает беременность до родов, кто-то по несколько лет закрывает лицо ребенка эмоджи на опубликованных в Сети фото. А кто-то — Рианна, которая тут же сделала свое интересное положение главной темой для обсуждения. Одежды на барбадосской красотке становится меньше с каждым разом. Не успела публика отойти от выхода в образе The Attico из мерцающих нитей, как тут новая проделка Ри — появление на Неделе моды в Париже в абсолютно прозрачном пеньюаре и крошечных стрингах.
Фото: Eastnews
Ники Хилтон-Ротшильд
Ники Хилтон не забывает о прошлом, в котором зажигала на шумных вечеринках вместе с сестрой Пэрис. Сегодня светская львица счастлива в браке с Джеймсом Ротшильдом (банкиром и представителем богатейшего клана), занимается дочерьми и ждет третьего ребенка. Даже на приличном сроке Ники не упускает возможности примерить экстремально короткие платья и шпильки.
Фото: Dpa
Кайли Дженнер
В феврале 24-летняя Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Беременность юная бизнесвумен рассекретила уже на позднем сроке, и фанаты восхищенно наблюдали за редкими выходами в свет. Звезда реалити себе не изменяла — носила дерзкие кэтсьюты, наряжалась в кожу с головы до ног и балансировала на запредельной высоте шпилек.
Фото: Eastnews
Эшли Грэм
Смелость Эшли Грэм восхищает: она, как главный адепт бодипозитива, призывает не стесняться того, что вполне естественно. Рlus-size модель демонстрировала беременный живот со всех ракурсов, кормила грудью на камеру и без стеснения фотографировала растяжки крупным планом. Напомним, что Эшли впервые стала мамой в 2020 году, а в январе 2022-го родила двойню.
Фото: Globallook
Ранее обсуждали стиль звездных красоток за 50 (и даже за 70), которые дадут фору молодым. В их числе — Кайли Миноуг, Орнелла Мути, Карла Бруни-Саркози и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa