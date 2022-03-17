Самые провокационные «беременные» образы Рианны, Эшли Грэм и других: фото

Рианна

Кто-то отчаянно скрывает беременность до родов, кто-то по несколько лет закрывает лицо ребенка эмоджи на опубликованных в Сети фото. А кто-то — Рианна, которая тут же сделала свое интересное положение главной темой для обсуждения. Одежды на барбадосской красотке становится меньше с каждым разом. Не успела публика отойти от выхода в образе The Attico из мерцающих нитей, как тут новая проделка Ри — появление на Неделе моды в Париже в абсолютно прозрачном пеньюаре и крошечных стрингах.