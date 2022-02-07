Кайли Дженнер тайно родила второго ребенка в красивую дату
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Фото: instagram/kyliejenner
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт официально подтвердили, что стали родителями во второй раз. Этой новостью Кайли поделилась в своем Instagram-аккаунте. Звезда опубликовала трогательное фото, на котором держит детскую ручку.
Кайли подписала фото: «2/2/22». Подписчики сделали вывод, что это дата рождения малыша. О том, какого пола ребенок, остается только догадываться. Кайли и Трэвис пока не разглашали подробности, но фанаты предположили, что у пары родился сын. Рядом с датой рождения ребенка девушка оставила эмодзи голубого сердечка, что, по всей видимости, означает появление на свет мальчика. Об имени новорожденного пока также ничего не известно.
Фото: instagram/kyliejenner
Напомним, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе с 2017 года. В 2018 году девушка родила от рэпера дочь Сторми. В сентябре 2021-го пара сообщила радостную новость — они готовятся к пополнению. В своем Instagram-аккаунте Кайли поделилась видео, на котором Трэвис Скотт узнает о беременности возлюбленной.
Под свежим фото с малышом тысячи комментариев с поздравлениями. Друзья и фанаты очень рады за пару и под снимком желают Кайли и малышу счастья. Также фанатов поразил тот факт, что второй ребенок родился всего на один день позже Сторми. Первую дочь Дженнер родила 1 февраля.
В сториз звезда выложила фото шикарных букетов, которыми ее поздравили близкие люди.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press