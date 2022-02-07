Кайли Дженнер тайно родила второго ребенка в красивую дату

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт официально подтвердили, что стали родителями во второй раз. Этой новостью Кайли поделилась в своем Instagram-аккаунте. Звезда опубликовала трогательное фото, на котором держит детскую ручку.

Кайли подписала фото: «2/2/22». Подписчики сделали вывод, что это дата рождения малыша. О том, какого пола ребенок, остается только догадываться. Кайли и Трэвис пока не разглашали подробности, но фанаты предположили, что у пары родился сын. Рядом с датой рождения ребенка девушка оставила эмодзи голубого сердечка, что, по всей видимости, означает появление на свет мальчика. Об имени новорожденного пока также ничего не известно.