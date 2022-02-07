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Кайли Дженнер тайно родила второго ребенка в красивую дату

Кайли Дженнер долгое время скрывала вторую беременность. Однако осенью 2021 года модель все же объявила, что ждет ребенка. В последнее время звезда почти не выходила на связь и отказалась от публичных выходов. Фанаты предполагали, что Кайли уже родила второго ребенка, просто официально не подтверждает этот факт.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт официально подтвердили, что стали родителями во второй раз. Этой новостью Кайли поделилась в своем Instagram-аккаунте. Звезда опубликовала трогательное фото, на котором держит детскую ручку.

Кайли подписала фото: «2/2/22». Подписчики сделали вывод, что это дата рождения малыша. О том, какого пола ребенок, остается только догадываться. Кайли и Трэвис пока не разглашали подробности, но фанаты предположили, что у пары родился сын. Рядом с датой рождения ребенка девушка оставила эмодзи голубого сердечка, что, по всей видимости, означает появление на свет мальчика. Об имени новорожденного пока также ничего не известно.

Фото из Instagram Кайли Дженнер

Фото из Instagram Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Напомним, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе с 2017 года. В 2018 году девушка родила от рэпера дочь Сторми. В сентябре 2021-го пара сообщила радостную новость — они готовятся к пополнению. В своем Instagram-аккаунте Кайли поделилась видео, на котором Трэвис Скотт узнает о беременности возлюбленной.

Под свежим фото с малышом тысячи комментариев с поздравлениями. Друзья и фанаты очень рады за пару и под снимком желают Кайли и малышу счастья. Также фанатов поразил тот факт, что второй ребенок родился всего на один день позже Сторми. Первую дочь Дженнер родила 1 февраля.

В сториз звезда выложила фото шикарных букетов, которыми ее поздравили близкие люди.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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