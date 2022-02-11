34-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм родила близнецов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ ashleygraham
34-летняя модель поделилась в своем блоге: «Джастин и я рады сообщить, что наши малыши появились на свет. Они родились дома сегодня рано утром, все счастливы и здоровы. Сейчас мне нужно немного времени, чтобы восстановиться и пообщаться с мужем и нашими тремя мальчиками, но я с нетерпением жду возможности поделиться с вами всем происходящим». Малыши появились на свет 7 января. Мальчиков назвали Романом и Малачи.
Напомним, что Эшли Грэм и ее избранник вместе уже 11 лет. Они расписались летом 2019 года. Пара воспитывает общего сына Исаака. Мальчику скоро стукнет два года. Первенца она тоже рожала в домашних условиях. Муж Эшли Джастин поддерживал любимую и оказывал необходимую помощь.
Фото: instagram/ ashleygraham
О своем интересном положении Эшли рассказала в июле, а в сентябре рассказала, что ждет двойню. Также модель рассекретила пол детей, сообщив, что ждет мальчиков. Во время второй беременности Грэм часто выкладывала в Instagram фотографии с округлившимся животом. Поклонником нравилось следить за всеми изменениями, которые происходили со звездой, пока она вынашивала детей.
Эшли Грэм любит рассуждать на тему материнства. Она рассказала подписчикам, что долго комплексовала по поводу набранных килограммов и растяжек на теле, но в конечном итоге пересмотрела свои взгляды. Модель стала воспринимать изменения своего тела как жертву во имя благой цели — рождение новой жизни.
«Я с рождения девушка с формами, такое у меня тело! И как только я перестала себя истязать, успех и выгодные контракты тут же пришли. Однажды я просто сказала себе: «Прими себя такой, какая ты есть, и будь счастлива!». Вслед за этим меня приняли и окружающие. Я рада, что сейчас ситуация в модной индустрии меняется», — делилась своими мыслями Грэм.
Фото и видео: Instagram