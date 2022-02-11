34-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм родила близнецов

34-летняя модель поделилась в своем блоге: «Джастин и я рады сообщить, что наши малыши появились на свет. Они родились дома сегодня рано утром, все счастливы и здоровы. Сейчас мне нужно немного времени, чтобы восстановиться и пообщаться с мужем и нашими тремя мальчиками, но я с нетерпением жду возможности поделиться с вами всем происходящим». Малыши появились на свет 7 января. Мальчиков назвали Романом и Малачи.

Напомним, что Эшли Грэм и ее избранник вместе уже 11 лет. Они расписались летом 2019 года. Пара воспитывает общего сына Исаака. Мальчику скоро стукнет два года. Первенца она тоже рожала в домашних условиях. Муж Эшли Джастин поддерживал любимую и оказывал необходимую помощь.