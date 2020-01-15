Пуховик с вязаной шапкой, длинное пальто с кепи и не только: как сочетать головные уборы с верхней одеждой
Дутая куртка + шапка с помпоном
Фото: Архивы пресс-служб
Статус самой стильной пары зимнего сезона уверенно завоевывает сочетание объемных пуховиков с шапками в дружественной цветовой гамме. Задача номер один – отыграться на цвете, чтобы не заскучать в период холодов. Смело ставьте на небесно-голубые и конфетные оттенки, добавляйте вариации на тему нейтральных тонов (от белого до нежных кремовых). Вязанные орнаменты в комбинации с крупными помпонами цитируют эстетику стиля apres-ski, спустившегося с заснеженных склонов на улицы города.
Длинное пальто + берет
Фото: Архивы пресс-служб
К вопросу о том, как одеться на важную встречу, если погода за окном явно не шепчет. Классика делового жанра – длинное пальто с поясом и отложным воротником, образующее тесный союз с шерстяным беретом. И это тот самый случай, когда между теплом, комфортом и стилем стоят знаки равенства. Дополняем лаконичными сапогами на устойчивом каблуке и сумкой-багетом (снова обращаемся к парижскому шику).
Дубленка + кепи
Фото: Архивы пресс-служб
Яркие дубленки – абсолютные фаворитки зимы и стильное заявление против холодного ветра и мороза. Формируем аутфит в духе подружки байкера, расставляя правильные акценты. Первый – контрастное кепи – головной убор, который претендует на место главного в вашем модном арсенале. Дело остается за малым – парой базовых джинсов-скинни, теплым джемпером и грубыми ботинками.
Ранее мы делились идеями самых удачных сочетаний брюк разной длины и обуви. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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