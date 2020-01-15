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Пуховик с вязаной шапкой, длинное пальто с кепи и не только: как сочетать головные уборы с верхней одеждой

Правильный комплект теплых аксессуаров – новые возможности и масса модных комбинаций. Отныне верные спутники дубленок, пуховиков и пальто станут разнообразнее, а подходящую пару выбирайте по случаю. На деловую встречу – остромодное кепи с элегантным пальто, на каждый день – образы в духе apres-ski, построенные вокруг дутых курток и шапок с помпонами.

Дутая куртка + шапка с помпоном

  1. Ботинки Prada (yoox.com), 46 500 руб. 2. Джемпер H&M, 2 999 руб. 3. Куртка Boohoo, цена по запросу. 4. Джинсы Peserico, 15 850 руб. 5. Шапка Springfield, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Статус самой стильной пары зимнего сезона уверенно завоевывает сочетание объемных пуховиков с шапками в дружественной цветовой гамме. Задача номер один – отыграться на цвете, чтобы не заскучать в период холодов. Смело ставьте на небесно-голубые и конфетные оттенки, добавляйте вариации на тему нейтральных тонов (от белого до нежных кремовых). Вязанные орнаменты в комбинации с крупными помпонами цитируют эстетику стиля apres-ski, спустившегося с заснеженных склонов на улицы города.

Длинное пальто + берет

  1. Сапоги 8 by Yoox, 13 930 руб. 2. Платье Helmut Lang, 25 661 руб. 3. Берет 8 by Yoox, 2 739 руб. 4. Пальто Liu Jo, цена по запросу. 5. Сумка Coach 1941, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

К вопросу о том, как одеться на важную встречу, если погода за окном явно не шепчет. Классика делового жанра – длинное пальто с поясом и отложным воротником, образующее тесный союз с шерстяным беретом. И это тот самый случай, когда между теплом, комфортом и стилем стоят знаки равенства. Дополняем лаконичными сапогами на устойчивом каблуке и сумкой-багетом (снова обращаемся к парижскому шику).

Дубленка + кепи

  1. Ботинки 8 by Yoox, 4 650 руб. 2. Дубленка MM8 Maison Margiela (yoox.com), 86 000 руб. 3. Кепи H&M, 999 руб. 4. Джемпер Elisabetta Franchi, 17 934 руб. 5. Джинсы Liu Jo, цена по запросу. 6. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Яркие дубленки – абсолютные фаворитки зимы и стильное заявление против холодного ветра и мороза. Формируем аутфит в духе подружки байкера, расставляя правильные акценты. Первый – контрастное кепи – головной убор, который претендует на место главного в вашем модном арсенале. Дело остается за малым – парой базовых джинсов-скинни, теплым джемпером и грубыми ботинками.

Ранее мы делились идеями самых удачных сочетаний брюк разной длины и обуви. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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