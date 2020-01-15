Пуховик с вязаной шапкой, длинное пальто с кепи и не только: как сочетать головные уборы с верхней одеждой

Яркие дубленки – абсолютные фаворитки зимы и стильное заявление против холодного ветра и мороза. Формируем аутфит в духе подружки байкера, расставляя правильные акценты. Первый – контрастное кепи – головной убор, который претендует на место главного в вашем модном арсенале. Дело остается за малым – парой базовых джинсов-скинни, теплым джемпером и грубыми ботинками.

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