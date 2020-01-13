От базовой водолазки с джинсами до короткого платья с пальто: как одеться на деловую встречу в холодную погоду

Костюм всегда выручает, в какой бы вариации он ни оказался в вашем гардеробе: от сочетания приталенного жакета с юбкой до классики из брюк и блейзера. На место в числе ваших фаворитов претендует двойка из юбки-карандаша и жакета из плотных материалов — такой вряд ли подведет даже тогда, когда термометр опускается ниже нуля. Добавляем пару элегантных ботильонов на устойчивом каблуке и сумку той степени вместительности, которую требует ваш график.

Искусству стильно и уместно одеться на важную встречу можно поучиться у первых леди. О том, как повторить образы Мелании Трамп, читайте на Passion.ru.