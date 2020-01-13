От базовой водолазки с джинсами до короткого платья с пальто: как одеться на деловую встречу в холодную погоду
Базовая водолазка + черные джинсы
Фото: Архивы пресс-служб
Высокие сапоги на блочном каблуке — беспроигрышная деталь любого зимнего образа. Они демонстрируют стопроцентное попадание как в образы с теплыми трикотажными платьями, твидовыми мини, а главное — с любыми джинсами и брюками по фигуре. С блейзером правильной длины (до середины бедра) и светлой водолазкой они смотрятся максимально женственно и подходят для заключения самых важных сделок.
Лаконичное платье + классическое пальто
Фото: Архивы пресс-служб
Маленькое черное платье — универсальный выбор для мероприятий любого формата. На этот раз оно, заручившись поддержкой высоких сапог на устойчивом каблуке, заключает договор с классическим пальто, причем на особо выгодных условиях. Дело остается за сумкой акцентных цветов и стильными часами, с которыми жить в быстром темпе становится проще.
Костюм-двойка + ботильоны на устойчивом каблуке
Фото: Архивы пресс-служб
Костюм всегда выручает, в какой бы вариации он ни оказался в вашем гардеробе: от сочетания приталенного жакета с юбкой до классики из брюк и блейзера. На место в числе ваших фаворитов претендует двойка из юбки-карандаша и жакета из плотных материалов — такой вряд ли подведет даже тогда, когда термометр опускается ниже нуля. Добавляем пару элегантных ботильонов на устойчивом каблуке и сумку той степени вместительности, которую требует ваш график.
Искусству стильно и уместно одеться на важную встречу можно поучиться у первых леди. О том, как повторить образы Мелании Трамп, читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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