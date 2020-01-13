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От базовой водолазки с джинсами до короткого платья с пальто: как одеться на деловую встречу в холодную погоду

Правила делового дресс-кода легко подстраиваются под любую погоду, если у вас на вооружении есть полноценная база. Все просто: лаконичные черные джинсы или брюки-скинни, несколько однотонных водолазок, костюм-двойка и классическое пальто. Главное — чтобы каждый мастхэв из этого списка подчеркивал фигуру с нужных ракурсов. А о секретах удачных сочетаний расскажет Passion.ru!

Базовая водолазка + черные джинсы

  1. Сумка Elisabetta Franchi, 27 650 руб. 2. Водолазка Calvin Klein, 8 000 рубю 3. Блейзер Laroom, 26 000 руб. 4. Джинсы Springfield, 2 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Высокие сапоги на блочном каблуке — беспроигрышная деталь любого зимнего образа. Они демонстрируют стопроцентное попадание как в образы с теплыми трикотажными платьями, твидовыми мини, а главное — с любыми джинсами и брюками по фигуре. С блейзером правильной длины (до середины бедра) и светлой водолазкой они смотрятся максимально женственно и подходят для заключения самых важных сделок.

Лаконичное платье + классическое пальто

  1. Сапоги 8 by Yoox, 11 830 руб. 2. Часы Jacques Lemans (watch-planet.ru), 9 720 руб. 3. Очки Ray-Ban, цена по запрсоу. 4. Пальто Liu Jo, цена по запросу. 4. Сумка Guess, 12 990 руб. 6. Платье Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Маленькое черное платье — универсальный выбор для мероприятий любого формата. На этот раз оно, заручившись поддержкой высоких сапог на устойчивом каблуке, заключает договор с классическим пальто, причем на особо выгодных условиях. Дело остается за сумкой акцентных цветов и стильными часами, с которыми жить в быстром темпе становится проще.

Костюм-двойка + ботильоны на устойчивом каблуке

  1. Ботильоны Casadei, цена по запросу. 2. Жакет Ulyana Sergeenko, цена по запросу. 3. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 4. Юбка Ulyana Sergeenko, цена по запросу. 5. Сумка Topshop (yoox.com), 2 550 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Костюм всегда выручает, в какой бы вариации он ни оказался в вашем гардеробе: от сочетания приталенного жакета с юбкой до классики из брюк и блейзера. На место в числе ваших фаворитов претендует двойка из юбки-карандаша и жакета из плотных материалов — такой вряд ли подведет даже тогда, когда термометр опускается ниже нуля. Добавляем пару элегантных ботильонов на устойчивом каблуке и сумку той степени вместительности, которую требует ваш график.

Искусству стильно и уместно одеться на важную встречу можно поучиться у первых леди. О том, как повторить образы Мелании Трамп, читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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