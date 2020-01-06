Прямые джинсы — с ботинками на каблуке, капри — с полусапогами: как подобрать обувь к брюкам разной длины

«Мамины» джинсы – винтажные модели, цитирующие моду прошлых десятилетий. И они стали абсолютным мастхэвом последних сезонов! Все дело в высокой посадке и фасоне, который идеально совместим со многими типами фигуры. Джинсы со слегка укороченными низками сочетаем ботинками по щиколотку, при этом можно добавить самые яркие принты и фактуры: от лаконичного тиснения в тон кожи до акцентных паттернов. Добавляем объемный свитер, рифмующийся с принтом ботинок, небрежно заправляем его в джинсы, и получаем идеальный образ для прогулок, романтических встреч и не только!

Капри + полусапоги