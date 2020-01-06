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Прямые джинсы — с ботинками на каблуке, капри — с полусапогами: как подобрать обувь к брюкам разной длины

Беремся налаживать взаимоотношения длины брюк и обуви на примере нескольких стильных сочетаний. И это действительно важно, ведь один fashion-промах может визуально сделать вас на несколько сантиметров ниже и добавить объем. Как предотвратить модные фиаско и расширить зону влияния укороченных брюк и с чем носить скинни – подскажет Passion.ru.

Укороченные джинсы + ботинки на каблуке

  1. Сумка Coach 1941, 39 700 руб. 2. Свитер Tom Tailor, 5 999 руб. 3. Кепи Guess, цена по запросу. 4. Джинсы SLVRLAKE, 15 716 руб. 5. Ботильоны Aeyde, 21 773 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

«Мамины» джинсы – винтажные модели, цитирующие моду прошлых десятилетий. И они стали абсолютным мастхэвом последних сезонов! Все дело в высокой посадке и фасоне, который идеально совместим со многими типами фигуры. Джинсы со слегка укороченными низками сочетаем ботинками по щиколотку, при этом можно добавить самые яркие принты и фактуры: от лаконичного тиснения в тон кожи до акцентных паттернов. Добавляем объемный свитер, рифмующийся с принтом ботинок, небрежно заправляем его в джинсы, и получаем идеальный образ для прогулок, романтических встреч и не только!

Капри + полусапоги

  1. Полусапоги Maison Margiela (yoox.com), 23 500 руб. 2. Куртка Coach 1941, цена по запросу. 3. Джемпер Calvin Klein Jeans, 13 000 руб. 4. Капри Tom Tailor, 3 999 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Кюлоты и капри – пожалуй, самые опасные модели брюк, к которым нужен правильный подход. Весной и летом найти его проще, сочетая их с кроссовками и кедами, босоножками и лодочками на каблуке. Предлагаем простой метод для запоминания – комбинация укороченных широких брюк с полусапогами высотой до середины голени. Визуально вытянуть ноги помогут острые носки и обязательно каблук, пускай даже невысокий.

Скинни стандартной длины + высокие сапоги

  1. Сапоги Alla Pugachova, 11 990 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, 18 564 руб. 3. Джинсы Springfield, 2 799 руб. 4. Блузка Longchamp, цена по запросу. 5. Сумка Coach 1941, 28 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Жокейские сапоги по колено или ниже в союзе с облегающими брюками и джинсами-скинни высокой посадки – беспроигрышная тактика. Особенно тогда, когда хочется подчеркнуть фигуру, не используя обувь на каблуке. Отличный офисный лайфхак – микс такого комплекта с шифоновыми блузками и свободными белыми рубашками. Преимущество комплекта – в его возможности подстроиться под вечерние планы. Достаточно иметь при себе пару черных лодочек на шпильке.

Какие правила стоит учесть, совмещая обувь и верхнюю одежду? Ищите свежие идеи в материале Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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