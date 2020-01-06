Прямые джинсы — с ботинками на каблуке, капри — с полусапогами: как подобрать обувь к брюкам разной длины
Укороченные джинсы + ботинки на каблуке
Фото: Архивы пресс-служб
«Мамины» джинсы – винтажные модели, цитирующие моду прошлых десятилетий. И они стали абсолютным мастхэвом последних сезонов! Все дело в высокой посадке и фасоне, который идеально совместим со многими типами фигуры. Джинсы со слегка укороченными низками сочетаем ботинками по щиколотку, при этом можно добавить самые яркие принты и фактуры: от лаконичного тиснения в тон кожи до акцентных паттернов. Добавляем объемный свитер, рифмующийся с принтом ботинок, небрежно заправляем его в джинсы, и получаем идеальный образ для прогулок, романтических встреч и не только!
Капри + полусапоги
Фото: Архивы пресс-служб
Кюлоты и капри – пожалуй, самые опасные модели брюк, к которым нужен правильный подход. Весной и летом найти его проще, сочетая их с кроссовками и кедами, босоножками и лодочками на каблуке. Предлагаем простой метод для запоминания – комбинация укороченных широких брюк с полусапогами высотой до середины голени. Визуально вытянуть ноги помогут острые носки и обязательно каблук, пускай даже невысокий.
Скинни стандартной длины + высокие сапоги
Фото: Архивы пресс-служб
Жокейские сапоги по колено или ниже в союзе с облегающими брюками и джинсами-скинни высокой посадки – беспроигрышная тактика. Особенно тогда, когда хочется подчеркнуть фигуру, не используя обувь на каблуке. Отличный офисный лайфхак – микс такого комплекта с шифоновыми блузками и свободными белыми рубашками. Преимущество комплекта – в его возможности подстроиться под вечерние планы. Достаточно иметь при себе пару черных лодочек на шпильке.
Какие правила стоит учесть, совмещая обувь и верхнюю одежду? Ищите свежие идеи в материале Passion.ru!
Фото: архивы пресс-служб
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