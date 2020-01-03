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Кардиган с мини-юбкой, бойфренды с пуховиком и не только: как привнести стиль apres-ski в повседневные образы

Стиль apres-ski (от французского – «после лыж») – закономерное следствие повальногоу увлечения горными видами спорта еще с середины прошлого века. Помимо катания у туристов масса развлечений: от шопинга до вечеринок. Чтобы спуститься с горных склонов и сразу гармонично вписаться в светскую жизнь нужны универсальные аутфиты. Выглядеть эффектно даже в морозный день – главная задача apres-ski, который актуален и в условиях города. Как привнести его в повседневный гардероб – подскажет Passion.ru.

Джинсы + свитер фактурной вязки

  1. Ботинки S.Oliver, цена по запросу. 2. Свитер Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Джинсы Springfield, 3 499 руб. 5. Куртка Coach 1941, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Первое правило apres-ski – комфорт. Применять его на практике просто, если в вашем модном арсенале есть базовые джинсы-скинни и любой лаконичный свитер oversize. Соединяем тандем грубыми ботинками на шнуровке, добавляем объемную дутую куртку и очки, отдаленно напоминающие стилизованную горнолыжную маску. Результат – максимально расслабленный, а главное – теплый образ для любых капризов погоды зимой.

Яркий кардиган + твидовая юбка

  1. Сапоги Casadei, цена по запосу. 2. Юбка Elisabetta Franchi, 30 380 руб. 3. Кардиган H&M, 3 999 руб. 4. Пуховик Colmar, 55 391 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Немного отойдя от правила номер один, добавляем в apres-ski сапоги на высоком каблуке и получаем элегантный аутфит для романтических встреч. На помощь в создании уютного, и в то же время соблазнительного образа приходит яркий кардиган О-силуэта и твидовая юбка, перекликающаяся с ним оттенками. Смело добавляйте белый цвет – фаворит в палитре стиля горнолыжных курортов.

Свободные джинсы + объемный пуховик

  1. Куртка Uniqlo, 7 999 руб. 2. Шапка Trussardi Jeans, 3 195 руб. 3. Джемпер Colmar, 13 007 руб. 4. Джинсы Magda Butrym, 23 824 руб. 5. Ботинки Calvin Klein, 11 595 руб. 6. Сумка Coach 1941, 47 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Горнолыжный шик в духе парижанок – прямые джинсы высокой посадки в сочетании с безупречной базовой водолазкой. Правда, вместо соломенной корзинки и туфель Мэри Джейн, которые к этому комплекту подобрала бы Джейн Биркин в 60-х, добавляем хайтопы на массивной подошве, объемную куртку и шапку с помпоном в тон. Дань винтажной моде отдаем вместе с миниатюрной сумкой-багетом, которая бьет все рекорды популярности в этом сезоне.

Неотъемлемая деталь стиля apres-ski – уютные вязаные свитеры. Ранее Passion.ru делился сразу несколькими образами, которые можно построить вокруг одного базового свитера – об этом читайте здесь.

Фото: архивы пресс-служб

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