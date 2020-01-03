Кардиган с мини-юбкой, бойфренды с пуховиком и не только: как привнести стиль apres-ski в повседневные образы
Джинсы + свитер фактурной вязки
Фото: Архивы пресс-служб
Первое правило apres-ski – комфорт. Применять его на практике просто, если в вашем модном арсенале есть базовые джинсы-скинни и любой лаконичный свитер oversize. Соединяем тандем грубыми ботинками на шнуровке, добавляем объемную дутую куртку и очки, отдаленно напоминающие стилизованную горнолыжную маску. Результат – максимально расслабленный, а главное – теплый образ для любых капризов погоды зимой.
Яркий кардиган + твидовая юбка
Фото: Архивы пресс-служб
Немного отойдя от правила номер один, добавляем в apres-ski сапоги на высоком каблуке и получаем элегантный аутфит для романтических встреч. На помощь в создании уютного, и в то же время соблазнительного образа приходит яркий кардиган О-силуэта и твидовая юбка, перекликающаяся с ним оттенками. Смело добавляйте белый цвет – фаворит в палитре стиля горнолыжных курортов.
Свободные джинсы + объемный пуховик
Фото: Архивы пресс-служб
Горнолыжный шик в духе парижанок – прямые джинсы высокой посадки в сочетании с безупречной базовой водолазкой. Правда, вместо соломенной корзинки и туфель Мэри Джейн, которые к этому комплекту подобрала бы Джейн Биркин в 60-х, добавляем хайтопы на массивной подошве, объемную куртку и шапку с помпоном в тон. Дань винтажной моде отдаем вместе с миниатюрной сумкой-багетом, которая бьет все рекорды популярности в этом сезоне.
Неотъемлемая деталь стиля apres-ski – уютные вязаные свитеры. Ранее Passion.ru делился сразу несколькими образами, которые можно построить вокруг одного базового свитера – об этом читайте здесь.
Фото: архивы пресс-служб
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