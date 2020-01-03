Кардиган с мини-юбкой, бойфренды с пуховиком и не только: как привнести стиль apres-ski в повседневные образы

Горнолыжный шик в духе парижанок – прямые джинсы высокой посадки в сочетании с безупречной базовой водолазкой. Правда, вместо соломенной корзинки и туфель Мэри Джейн, которые к этому комплекту подобрала бы Джейн Биркин в 60-х, добавляем хайтопы на массивной подошве, объемную куртку и шапку с помпоном в тон. Дань винтажной моде отдаем вместе с миниатюрной сумкой-багетом, которая бьет все рекорды популярности в этом сезоне.

Неотъемлемая деталь стиля apres-ski – уютные вязаные свитеры. Ранее Passion.ru делился сразу несколькими образами, которые можно построить вокруг одного базового свитера – об этом читайте здесь.