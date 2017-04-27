Любимица Британии и новая королева типично английского стиля Кейт Миддлтон стала признанной модной иконой не так давно. Она предпочитает стиль 60-х: пальто-трапеции, твид — у нее стоит поучиться сдержанности и умению выглядеть элегантно даже в платье за 200 евро! Как ей это удается?

Простая одежда

Она не боится выглядеть просто. Прямые синие джинсы, полосатый джемпер и белые кеды — отличный вариант для прогулки с детьми или похода в магазин. Легкие шифоновые платья уместны на ужине у его родителей или на собрании в школе. А для пикника так приятно надеть кашемировый удлиненный кардиган! Рубашки в клетку, укороченные тренчи, джинсы, ковбойские сапоги — повседневный стиль Кейт Миддлтон ничем не отличается от нашего с вами. Но даже простые комплекты выглядят стильно благодаря крою или сочетанию цветов. Герцогиня явно держит в голове золотое правило: не более трех цветов и их оттенков в одном образе. И очень тщательно следит за тем, как на ней смотрятся базовые элементы гардероба.

Костюмы

Принцессы и герцогини, хоть и имеют все на свете, да и особами являются привилегированными, к сожалению, лишены свободы выбора в одежде. Впрочем, так же, как и мы, если работаем в офисах со строгим дресс-кодом. Но даже скучный look можно разнообразить. Например, выбираем самый модный цвет сезона — а это фуксия, обязательно заменяем брюки юбкой длиной чуть выше колена, подбираем идеальные лодочки — образ в стиле герцогини Кембриджской готов!

Вечерний выход

Светские рауты и праздничные мероприятия — своеобразная отдушина Кейт. Она выбирает шикарные платья, которые прекрасно подошли бы и для красной дорожки. Кружева, фасоны нью-лук и «русалка», закрытые плечи и подчеркнутая линия ключиц. Никаких откровенных декольте и дерзких разрезов.

Аксессуары

Считается, что лучшие друзья девушек – это..., а вот и нет. Жемчуг, кстати, выглядит благороднее, особенно если это простые серьги-гвоздики. Не зацикливайтесь на светлых камнях: синие, зеленые, винные — ювелирные украшения должны сочетаться с цветом волос и вашим цветотипом. Посоветуйтесь с косметологом, узнайте ваш оттенок кожи — и смело подбирайте модные аксессуары.

Шляпки — дань моде 60-х. Кейт выбирает шляпку в форме «таблетки». Именно от такого фасона без ума королева Елизавета II. Носить такие в повседневой жизни, если вы не герцогиня, конечно, неудобно. Но подумать о том, чтобы приобрести модный аксессуар для волос или шляпку, вполне стоит.

Еще одна изюминка образов Кейт — миниатюрные часы. Несмотря на моду на массивные и электронные, отдайте предпочтение женственным и утонченным. Не пренебрегайте брошами и клатчами, особенно если собираетесь на театральную премьеру!

Фото: Eastnews, Getty