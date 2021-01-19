Наряд «печеной картошки», леопард без меры и другие модные фиаско Кайли Дженнер
Фото: Instagram @kyliejenner
Леопард без меры
Леопард буквально стал тотемным животным всей четы Кардашьян-Дженнер. В каких только вариациях не встречались «хищные» принты в модной хронике знаменитой семьи. Пятнистые мотивы Кайли выбрала для одной из рекламных съемок для собственного бренда косметики. За то на звезду обрушился шквал критики: «Кайли одичала», «Слишком много леопарда», «Ты что вернулась в 2000-е?!». А кто-то из русскоязычной аудитории Дженнер провел забавную параллель между образом модели и «Гали из продуктового».
«Беглый» бюст
Фото: Instagram @kyliejenner
А этот наряд в Сети и вовсе перепутали с футболкой ее 2-летней дочери Сторми. Кайли опубликовала селфи в платье с дерзкими разрезами — настолько экстремальными, что бюст так и норовил выбраться на свободу. «Она была бы красива и без половины бюста наружу», «Может кто-нибудь скажет, что этот топ ей мал?», «Вы что не знаете, что маленькие девочки копируют ваш стиль?», — писали в комментариях.
Костюм «Зеленого Гоблина»
Фото: Globallook
В честь зимних праздников Дженнер устроила съемку в образе Гринча — похитителя Рождества. Персонажа модель наделила самыми гламурными деталями: топом с массивными плечами и нескромным декольте, юбкой с эффектным разрезом и щедрой россыпью кристаллов. «Халк из имплантов и филлеров», «Зеленый Гоблин», «Ядовитый плющ», «Похоже, она уселась в лужу из водорослей», — не унимались хейтеры.
Наряд «фольги для запекания»
Фото: Instagram @kyliejenner
Осенью 2019 года Кайли зажгла на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Модель сверкала в платье из плотной мерцающей ткани, напоминающем рыцарские доспехи. В наряде мисс Дженнер выглядела роскошно и явно чувствовала себя на все сто. А пользователи Instagram и фанаты Болдуин посчитали, что коварная подруга решила затмить невесту. «Как печеная картошка в фольге за $60 000», «Почему ты так вычурно оделась на чужую свадьбу?», — негодовали пользователи.
«Мешок с картошкой»
Фото: Instagram @kyliejenner
Анастасия Караниколау, лучшая подруга Кайли Дженнер, тоже попалась под горячую руку юзеров. Девушки часто носят одинаковые или похожие наряды и признаются, что обожают одеваться как близнецы. Мини-платья из крупной сетки вызвали насмешки со стороны русскоязычных фолловеров звезды: «У нас в России в таком картошку продают».
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Фото: Instagram @kyliejenner / Eastnews / Globallook
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