Наряд «печеной картошки», леопард без меры и другие модные фиаско Кайли Дженнер

Анастасия Караниколау, лучшая подруга Кайли Дженнер, тоже попалась под горячую руку юзеров. Девушки часто носят одинаковые или похожие наряды и признаются, что обожают одеваться как близнецы. Мини-платья из крупной сетки вызвали насмешки со стороны русскоязычных фолловеров звезды: «У нас в России в таком картошку продают».

Ранее мы рассказывали о модных фиаско Бритни Спирс, среди которых — слишком тесные топы, шорты, которые вот-вот упадут, и платья не по размеру. Подробнее читайте на Passion.ru.