Рудковская, Костенко и другие звезды, которых жестко критикуют за стиль

Остромодных новинок от всемирно известных марок в гардеробе Ксении Бородиной хоть отбавляй, и в этом году ей особенно полюбился Prada. Фолловеры так и норовят обвинить телеведущую в расточительности и подловить на модной ошибке. Выход звезды на школьную линейку 1 сентября обсуждали долго, вцепившись в края юбки, которая показалась недоброжелателям слишком короткой.

Допускают ошибки многие, главное — умение превратить полное фиаско в настоящий триумф. Этого таланта у Ким Кардашьян хоть отбавляй: не зря бизнесвумен уже столько лет в авангарде трендсеттеров и не собирается сдавать позиции. Подробнее о модных провалах звезды читайте на Passion.ru.