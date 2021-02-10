Собчак и Оболенцева вышли в одинаковых нарядах: выбираем, кто ярче

Поклонники не могли определиться с выбором. «Вот это да! А что теперь станет с тем, кто продал вам обеим одинаковые костюмы? Жить-то будет?», «На мой взгляд, на Ксении Анатольевне платье смотрится гораздо лучше», «С платьями — подстава подстав», «Даже не заметила, что вы в одинаковом — настолько вы обе яркие и индивидуальные», «Неловкая ситуация», «Вы как сестры-близнецы», — пишут в комментариях.