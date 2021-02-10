Собчак и Оболенцева вышли в одинаковых нарядах: выбираем, кто ярче
Фото: Instagram @xenia_sobchak
В главной роли оказалась двойка из укороченного жакета и юбки длины мидакси с полупрозрачными мерцающими вставками по бокам. В основе — консервативный графитовый цвет с классическим клетчатым принтом. Оболенцева добавила к комплекту прозрачные туфли от Amina Muaddi стоимостью около 76,5 тысяч рублей и элегантную сумочку от Ulyana Sergeenko за 120 000 рублей. Собчак — брутальные ботинки из черной кожи.
Поклонники не могли определиться с выбором. «Вот это да! А что теперь станет с тем, кто продал вам обеим одинаковые костюмы? Жить-то будет?», «На мой взгляд, на Ксении Анатольевне платье смотрится гораздо лучше», «С платьями — подстава подстав», «Даже не заметила, что вы в одинаковом — настолько вы обе яркие и индивидуальные», «Неловкая ситуация», «Вы как сестры-близнецы», — пишут в комментариях.
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Фото: Instagram @xenia_sobchak / @nadineobolentseva
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