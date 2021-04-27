Отличница vs бунтарка: нескучные образы с белой рубашкой на примере звезд

Джинсы-клеш с декоративными вырезами вне конкуренции, и добавить к яркому casual-аутфиту мы решили именно такие. Total-white разбавляем кляйновским синим, которым Херон Престон щедро «залил» новую коллаборацию с Calvin Klein. Для неспешных прогулок и бранчей дополняем look кедами винтажного силуэта, для вечеринок и свиданий — остромодными мюли на kitten heel.

О самых актуальных джинсах весна-лето 2021 мы рассказывали в нашем модном руководстве по дениму. Явки, пароли, образы звезд и фэшионисток ищите в материале Passion.ru.