Отличница vs бунтарка: нескучные образы с белой рубашкой на примере звезд
Фото: Instagram @natasupernova
С юбкой-плиссе
Фото: Архивы пресс-служб
Берем пример с Натальи Водяновой и составляем образ круглой отличницы. Ставку делаем на яркость и смело рифмуем самые сочные оттенки. Нас вдохновил лазурный голубой, поэтому главную роль отдаем плиссированной миди-юбке с поясом а-ля винтаж. Добавляем хлопковую рубашку и непременно оставляем пуговицы незастегнутыми — скрывать комфортный, при этом соблазнительный бра противопоказано! Для закрепления вау-эффекта — пара слингбэков на фигурных каблуках и сумка-багет цвета фуксии.
Монохромный спортшик
Фото: Архивы пресс-служб
Треники снова правят бал в этом сезоне, и отказываться от них в ближайшее время мы не планируем. Да и зачем, если вокруг них можно сконструировать массу луков на каждый день, а можно взять пример с Рианны, которая миксует их с босоножками на шпильках и выгуливает тандем на свидания с Asap Rocky. Мы предлагаем все же спуститься с небес на землю и примерить футуристичные кроссовки дизайна Салехи Бембури. В пару к ним — брюки расслабленного силуэта и объемная рубашка поверх трикотажного топа.
С белым денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Джинсы-клеш с декоративными вырезами вне конкуренции, и добавить к яркому casual-аутфиту мы решили именно такие. Total-white разбавляем кляйновским синим, которым Херон Престон щедро «залил» новую коллаборацию с Calvin Klein. Для неспешных прогулок и бранчей дополняем look кедами винтажного силуэта, для вечеринок и свиданий — остромодными мюли на kitten heel.
О самых актуальных джинсах весна-лето 2021 мы рассказывали в нашем модном руководстве по дениму. Явки, пароли, образы звезд и фэшионисток ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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