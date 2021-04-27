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Отличница vs бунтарка: нескучные образы с белой рубашкой на примере звезд

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Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

На базе правильной бланковой рубашки можно выстроить не один десяток интересных образов. Идеальную модель вы узнаете сразу: плотный хлопок, воротник-стойка, oversize и О-силуэт. Градус соблазнительности повышаем контрастным кружевным бельем и оставляем место для фантазии, слегка расстегнув первую пару пуговиц. Мы подсмотрели несколько удачных луков у селебрити и инфлюенсеров и предлагаем три стильные идеи на каждый день и под настроение.

С юбкой-плиссе

  1. Юбка Akhmadullina Dreams, 6 990 руб. 2. Очки Andy Wolf, 25 900 руб. 3. Бра Le Journal Intime, 5 800 руб. 4. Рубашка H&M, 999 руб. 5. Туфли Salvatore Ferragamo, 48 108 руб. 6. Сумка Ekonika, 8 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Берем пример с Натальи Водяновой и составляем образ круглой отличницы. Ставку делаем на яркость и смело рифмуем самые сочные оттенки. Нас вдохновил лазурный голубой, поэтому главную роль отдаем плиссированной миди-юбке с поясом а-ля винтаж. Добавляем хлопковую рубашку и непременно оставляем пуговицы незастегнутыми — скрывать комфортный, при этом соблазнительный бра противопоказано! Для закрепления вау-эффекта — пара слингбэков на фигурных каблуках и сумка-багет цвета фуксии.

Монохромный спортшик

  1. Брюки Guess, 9 390 руб. 2. Рубашка Lime, 2 999 руб. 3. Бейсболка Lime, 1 299 руб. 4. Топ H&M, 799 руб. 5. Кроссовки Anta x Salehe Bembury, 9 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Треники снова правят бал в этом сезоне, и отказываться от них в ближайшее время мы не планируем. Да и зачем, если вокруг них можно сконструировать массу луков на каждый день, а можно взять пример с Рианны, которая миксует их с босоножками на шпильках и выгуливает тандем на свидания с Asap Rocky. Мы предлагаем все же спуститься с небес на землю и примерить футуристичные кроссовки дизайна Салехи Бембури. В пару к ним — брюки расслабленного силуэта и объемная рубашка поверх трикотажного топа.

С белым денимом

  1. Джинсы TopTop, 9 590 руб. 2. Жакет из денима Calvin Klein x Heron Preston, 25 990 руб. 3. Очки Avgvst x P.Y.E, 11 900 руб. 4. Рубашка Marc O'Polo, 10 590 руб. 5. Кеды Reebok, 7 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Джинсы-клеш с декоративными вырезами вне конкуренции, и добавить к яркому casual-аутфиту мы решили именно такие. Total-white разбавляем кляйновским синим, которым Херон Престон щедро «залил» новую коллаборацию с Calvin Klein. Для неспешных прогулок и бранчей дополняем look кедами винтажного силуэта, для вечеринок и свиданий — остромодными мюли на kitten heel.

О самых актуальных джинсах весна-лето 2021 мы рассказывали в нашем модном руководстве по дениму. Явки, пароли, образы звезд и фэшионисток ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб

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