От запредельно широких до облегающих: модные джинсы весна-лето 2021

Джинсы, будто позаимствованные в мужской половине гардероба, закрепили статус остромодных в этом сезоне. Фэшионистки уже заметили, что смотрятся они максимально стильно, а силуэт с ними кажется еще более хрупким. Не так давно ставшая мамой Эльза Хоск знает толк в oversize и умело применяет его в своей модной практике. Ангел Victoria’s Secret предлагает носить длинные и максимально широкие джинсы высокой посадки в паре с микротопами и блейзерами «плечистых» силуэтов.