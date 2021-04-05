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От запредельно широких до облегающих: модные джинсы весна-лето 2021

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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Безупречно скроенные джинсы — пожалуй, самое выгодное вложение в весенний гардероб. Увидели такие — берите, не раздумывая! Обзавестись рекомендуем сразу несколькими вариациями на тему денима — свободного силуэта и с подчеркнутыми линиями бедер. Для вдохновения мы собрали удачные звездные примеры фасонов, оттенков и их сочетаний — листайте галерею!

Джинсы oversize

Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

Джинсы, будто позаимствованные в мужской половине гардероба, закрепили статус остромодных в этом сезоне. Фэшионистки уже заметили, что смотрятся они максимально стильно, а силуэт с ними кажется еще более хрупким. Не так давно ставшая мамой Эльза Хоск знает толк в oversize и умело применяет его в своей модной практике. Ангел Victoria’s Secret предлагает носить длинные и максимально широкие джинсы высокой посадки в паре с микротопами и блейзерами «плечистых» силуэтов.

Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Кстати, образами Эльзы Хоск часто вдохновляется Елена Перминова. До того как рассекретить беременность, модель миксовала запредельно широкие биколорные джинсы с трикотажным топом «опасной» длины. Самым смелым — на заметку!

Укороченные джинсы

Жюли Феррери

Фото: Instagram @juliesfi

У кого стильных образов с денимом действительно много, так это у парижанок. Эталонные модницы во главе с Жюли Феррери единогласно приняли, что самые актуальные джинсы — высокой посадки, плотно прилегающие к бедрам, прямые по ноге и слегка укороченные. Носят их как с однотонной базой, так и с блейзерами самых необычных оттенков: от остромодного фисташкового до неоновой фуксии.

Эшли Грэм

Фото: Globallook

Знает толк в джинсах и пышнотелая красотка Эшли Грэм. Навстречу весне модель выходит в укороченных джинсах, которые советует миксовать с кроссовками-хайтопами и кардиганом. Последний, кстати, можно носить и на голое тело — сейчас такой трюк популярен среди инфлюенсеров.

Объемные бананы

Леони Ханн

Фото: Instagram @leoniehanne

Восьмидесятые снова с нами, и модные блогеры в авангарде с Леони Ханн предлагают прочувствовать дух эпохи. Инфлюенсер из Германии обращает наше внимание на джинсы-«бананы», отличающиеся объемным О-силуэтом. Вердикт однозначен: носить! С яркими жакетами, обувью и аксессуарами.

Жюли Феррери

Фото: Instagram @juliesfi

Парижанки не отстают: выше мы обсуждали образ Жюли Феррери с прямыми джинсами, а сейчас фокусируемся на «бананах» с защипами. Фэшионистка носит их с одной и той же парой обуви и настаивает, чтобы мюли с острыми мысами появились в вашем арсенале как можно скорее.

Белые и бежевые

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

И главный must have лета — прямые или расклешенные джинсы светлых оттенков. Если носить кипенно-белый в городском ритме трудно, попробуйте начать с оттенков крем-брюле и пенки капучино.

Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

А модель цвета мела полюбилась Кайли Дженнер, которая тоже делает ставку на клеш. Ширину и объем звезда компенсирует миниатюрным топом-бандо с бахромой. Не так давно Кайли отметилась на борту частного джета и показала идеальный образ для путешествий. Где купить треники, как у сестры Ким Кардашьян, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / Eastnews / Globallook

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