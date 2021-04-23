От ультрамини до плиссе: самые актуальные юбки весна-лето 2021

Мини из денима определенно не стоит списывать со счетов — лучше заняться поиском свежих идей для образов. Ставка на плотный деним и завышенную линию талии вряд ли проиграет, особенно в сочетании с бланковой рубашкой, однако, заострить внимание предлагаем на асимметрии и затейливом крое. Фэшионистка Джули Сариньяна, например, носит юбку, будто сшитую из старых джинсов бойфренда — и вам советует. Апсайклинг в тренде!

Один из горячих трендов весенне-летнего сезона — бра-«шторки», которые празднуют свое громкое возвращение из 2000-х в актуальные коллекции. Рассказываем, как носить верх бикини, если вы уже в него инвестировали, а отпуск еще не запланировали. Подробнее — на Passion.ru.