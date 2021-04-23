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От ультрамини до плиссе: самые актуальные юбки весна-лето 2021

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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Брюки заполонили наши гардеробные, но мы не сдаемся. Как бы ни было комфортно в безразмерных трениках и трикотажных клешах, ноги все же придется продемонстрировать. Как минимум, чтобы поймать пару поцелуев солнца в круговороте будничных дел. Мы собрали десять идеальных юбок сезона, а заодно составили гид по образам селебрити и инфлюенсеров — листайте фотогалерею и переходите от теории к практике.

Wish-лист

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Akhmadullina Dreams, 4 199 руб.

Фото: Пресс-служба

В топе Passion.ru — кожа и ее альтернативы, плиссировка и асимметрия, легкие текстуры и активные цвета. Ждем, пока весна возьмет курс на солнце и тепло, и готовимся выгуливать струящиеся миди и мини с интригующими разрезами на свидания и бранчи на открытых верандах!

Ультрамини

Негин Мирсалехи / Instagram @negin_mirsalehi

Ультракороткие юбки примеряет Ким Кардашьян, Рианна, Хейли Бибер, смело сочетая их с микротопами и шпильками головокружительной высоты. Если на экстремально короткую длину и прочие эксперименты решиться трудно, пользуйтесь гольф-трюком Негин Мирсалехи: мини плюс объемная рубашка и остромодные кеды-хайтопы.

Атлас

Паола Коссентино / Instagram paola_cossentino

Инфлюенсеры все еще не устали от атласных миди-юбок, и не зря. Они отлично вписываются и в офисную тематику, и в городскую, а при случае могут выручить на свидании и на вечеринке. Способ всегда быть готовой к резкой смене планов мы подсмотрели у Паолы Коссентино, которая отдает мерцающему шелку главные роли, а миксует его с брутальной кожей.

Деним

Джули Сариньяна / Instagram @sincerelyjules

Мини из денима определенно не стоит списывать со счетов — лучше заняться поиском свежих идей для образов. Ставка на плотный деним и завышенную линию талии вряд ли проиграет, особенно в сочетании с бланковой рубашкой, однако, заострить внимание предлагаем на асимметрии и затейливом крое. Фэшионистка Джули Сариньяна, например, носит юбку, будто сшитую из старых джинсов бойфренда — и вам советует. Апсайклинг в тренде!

Один из горячих трендов весенне-летнего сезона — бра-«шторки», которые празднуют свое громкое возвращение из 2000-х в актуальные коллекции. Рассказываем, как носить верх бикини, если вы уже в него инвестировали, а отпуск еще не запланировали. Подробнее — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб

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