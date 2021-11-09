От ярких пальто до подшлемников: Эвелина Хромченко назвала главные тренды 2021

Яркие пальто

Классика в лице черного и серого редко проигрывает, однако заскучать от нее легко. На смену выходят пальто жизнерадостных оттенков: от изумрудного зеленого до насыщенного оранжевого (кстати, одного из самых модных в этом сезоне). Силуэт остается объемным и «плечистым», длина стремится к макси — как в актуальной коллекции Prada.

Где найти безупречное пальто, как у первых леди (и даже лучше) — читайте здесь.