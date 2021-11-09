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От ярких пальто до подшлемников: Эвелина Хромченко назвала главные тренды 2021

Радуемся снятию локдауна и продолжаем тему сезонного шопинга. Составлять wish-лист мы взялись по советам Эвелины Хромченко: в своем блоге и в эфире эксперт раскрывает ключевые тенденции года, которые стоит взять на вооружение уже сейчас. За подкреплением — на подиум и к хроникам уличного стиля!
От ярких пальто до подшлемников: Эвелина Хромченко назвала главные тренды 2021

Яркие пальто

Классика в лице черного и серого редко проигрывает, однако заскучать от нее легко. На смену выходят пальто жизнерадостных оттенков: от изумрудного зеленого до насыщенного оранжевого (кстати, одного из самых модных в этом сезоне). Силуэт остается объемным и «плечистым», длина стремится к макси — как в актуальной коллекции Prada.

Где найти безупречное пальто, как у первых леди (и даже лучше) — читайте здесь.

Prada Fall 2021 Ready-to-Wear

Prada Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Dpa

Объемные джинсы

Отправляться на охоту за стильными джинсами советуем как можно скорее. Самую модную пару вы узнаете сразу. Особые приметы — свободная посадка, будто на несколько размеров больше, низы, лежащие на обуви или достающие до пола, и расслабленная линия пояса — пускай он нарочито небрежно спадает на бедра. Такие уже облюбовали самые модные девушки во главе с Хейли Бибер и Беллой Хадид.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Вязаные вещи

Вязаные вещи в лучших традициях богемного шика — одна из самых выгодных акций осенне-зимнего гардероба. Вкладывайтесь и не гадайте: полосатый трикотаж, будто связанный бабушкой еще несколько десятилетий назад, закрепил статус остромодного. Носите, собирая в total look’и, как на показе Chloé, сочетайте забавные пестрые джемперы с денимом или начинайте с малого — шарфа и шапки.

Chloé Fall 2021 Ready-to-Wear

Chloé Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Косынки

Этот аксессуар часто носит и сама Эвелина Хромченко, что еще раз подтверждает, что он — самый модный. Донателла Версаче отвела косынкам главные роли в показе осень-зима, по тому же принципу действовали Max Mara и Dior. Инвестиция в подходящий платок будет самой выгодной — неудивительно, ведь вещь впишется и в осенний, и в летний гардероб.

Versace Fall 2021 Ready-to-Wear

Versace Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Dpa

Капор

Выбор головных уборов этой осенью вдохновляет: от ярких беретов до теплых панам. Среди трендов место под солнцем нашли капоры — нечто среднее между шапкой и шарфом. Присмотритесь к сочным оттенкам, в частности, к конфетному розовому, как у Miu Miu. Миучча Прада позаботилась о нежной коже лица в холода и предложила вязаную деталь, закрывающую нос и нижнюю треть.

Miu Miu Fall 2021 Ready-to-Wear

Miu Miu Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Dpa

Низкая посадка + короткий верх

Забегая вперед, отметим актуальный силуэт года, который многие носили в 2000-х. Спустя два десятилетия тренд на ультранизкую посадку вернулся, еще и в паре с укороченным верхом. Эксперт отмечает, что внимание к прессу в этом году будет повышенным. Воспринимайте как мотивацию не пропускать тренировки.

Miu Miu SS'22

Miu Miu SS'22

Фото: Globallook

Ранее мы разбирали спортивные гардеробы монарших особ и обсудили, удобно ли Кейт Миддлтон играть в хоккей на каблуках и в чем Елизавета II занимается верховой ездой. Образы для вдохновения и три стильные идеи для разных видов активностей ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Vogue.com

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