От ярких пальто до подшлемников: Эвелина Хромченко назвала главные тренды 2021
Яркие пальто
Классика в лице черного и серого редко проигрывает, однако заскучать от нее легко. На смену выходят пальто жизнерадостных оттенков: от изумрудного зеленого до насыщенного оранжевого (кстати, одного из самых модных в этом сезоне). Силуэт остается объемным и «плечистым», длина стремится к макси — как в актуальной коллекции Prada.
Где найти безупречное пальто, как у первых леди (и даже лучше) — читайте здесь.
Фото: Dpa
Объемные джинсы
Отправляться на охоту за стильными джинсами советуем как можно скорее. Самую модную пару вы узнаете сразу. Особые приметы — свободная посадка, будто на несколько размеров больше, низы, лежащие на обуви или достающие до пола, и расслабленная линия пояса — пускай он нарочито небрежно спадает на бедра. Такие уже облюбовали самые модные девушки во главе с Хейли Бибер и Беллой Хадид.
Фото: Eastnews
Вязаные вещи
Вязаные вещи в лучших традициях богемного шика — одна из самых выгодных акций осенне-зимнего гардероба. Вкладывайтесь и не гадайте: полосатый трикотаж, будто связанный бабушкой еще несколько десятилетий назад, закрепил статус остромодного. Носите, собирая в total look’и, как на показе Chloé, сочетайте забавные пестрые джемперы с денимом или начинайте с малого — шарфа и шапки.
Фото: Vogue.com
Косынки
Этот аксессуар часто носит и сама Эвелина Хромченко, что еще раз подтверждает, что он — самый модный. Донателла Версаче отвела косынкам главные роли в показе осень-зима, по тому же принципу действовали Max Mara и Dior. Инвестиция в подходящий платок будет самой выгодной — неудивительно, ведь вещь впишется и в осенний, и в летний гардероб.
Фото: Dpa
Капор
Выбор головных уборов этой осенью вдохновляет: от ярких беретов до теплых панам. Среди трендов место под солнцем нашли капоры — нечто среднее между шапкой и шарфом. Присмотритесь к сочным оттенкам, в частности, к конфетному розовому, как у Miu Miu. Миучча Прада позаботилась о нежной коже лица в холода и предложила вязаную деталь, закрывающую нос и нижнюю треть.
Фото: Dpa
Низкая посадка + короткий верх
Забегая вперед, отметим актуальный силуэт года, который многие носили в 2000-х. Спустя два десятилетия тренд на ультранизкую посадку вернулся, еще и в паре с укороченным верхом. Эксперт отмечает, что внимание к прессу в этом году будет повышенным. Воспринимайте как мотивацию не пропускать тренировки.
Фото: Globallook
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Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Vogue.com