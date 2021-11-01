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От мини-юбок до туфель на шпильках: в чем тренируются монаршие особы

Королевские будни — это не только марафон по важным встречам и чинные чаепития из расписного фамильного фарфора. Многие представители монархий находят время для спорта. Особенно Кейт Миддлтон, которая ведет активный образ жизни, смело бегает по корту на каблуках, делает успехи в скалолазании и участвует в регатах. Мы разобрали спортивный гардероб королевских особ, а заодно составили три стильных сочетания для разных активностей. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Одежда спорту не помеха. Например, Кейт Миддлтон не отказалась сыграть партию в хоккей на траве, несмотря на то, что была в юбке и на каблуках внушительной высоты. Королева Нидерландов Максима ловко балансирует на велосипеде на шпильках, в широкополой шляпе и с миниатюрным пошетом в руке.

Кейт Миддлтон / Королева Нидерландов Максима

Кейт Миддлтон / Королева Нидерландов Максима

Фото: Dpa / Globallook

А Елизавета II, несмотря на почтенный возраст, до сих пор может задать фору кому угодно в езде верхом. В 2020-м королева оседлала коня, взгрустнув на фоне отмены скачек в Аскоте из-за пандемии. Ее Величество надела облегающие брюки цвета молока, «плечистый» жакет и акцентировала образ платком — кстати, самым модным аксессуаром сезона.

Елизавета II

Елизавета II

Фото: Dpa

На теннис — как Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон — поклонница тенниса. В мае, во время королевского тура по Шотландии, монаршая чета заглянула в центр Craiglockhart, где сыграла вместе с юными спортсменами. Не обошлось и без сета против супруга, который в итоге победил. На корт Кэтрин смело выходит в теннисных микроюбках, но погода в Эдинбурге была против мини. Герцогиня совместила укороченные черные брюки с пуловером расслабленного силуэта и добавила любимые кеды Veja.

1. Кеды Reebok, 8 699 руб. 2. Пуловер Lacoste, цена по запросу. 3. Брюки H&M, 2 799 руб.
  1. Кеды Reebok, 8 699 руб. 2. Пуловер Lacoste, цена по запросу. 3. Брюки H&M, 2 799 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Повторить успех монаршей особы легко, особенно когда теннис — не хобби, а проба пера в компании друзей. Дополните удобными кедами или кроссовками повседневный аутфит с джемпером и трикотажными брюками и отправляйтесь на корт!

В горы — как леди Ди

Спортивные образы принцессы Дианы давно разобрали на мелкие детали: королевская особа демонстрировала фигуру в облегающих велосипедках, носила объемные свитшоты и массивные кроссовки с плотными высокими носками. Еще одно увлечение леди Ди — лыжи. Вместе с подругой Сарой Фергюсон (герцогиней Йоркской) и мужем принцесса покоряла склоны в Клостере — не только умело, но и стильно.

1. Варежки Yves Salomon Army, 9 312 руб. 2. Очки Emporio Armani, 14 400 руб. 3. Комбинезон Bogner, 173 600 руб.
  1. Варежки Yves Salomon Army, 9 312 руб. 2. Очки Emporio Armani, 14 400 руб. 3. Комбинезон Bogner, 173 600 руб.

Фото: Dpa / архивы пресс-служб

Поклонницам лыжного спорта и отдыха аprès-ski в преддверии сезона посвящается: эффектный костюм цвета мальвы из софтшелла — абсолютный мастхэв. Добавляем теплые дутые варежки в тему образа, не забываем солнцезащитные очки и хороший санскрин!

На пробежку — как королева Рания

1. Легинсы adidas, 6 999 руб. 2. Наушники OPPO Enco Free2, 7990 руб. 3. Куртка Reebok, 4 699 руб. 4. Кроссовки Skechers, 5 999 руб.
  1. Легинсы adidas, 6 999 руб. 2. Наушники OPPO Enco Free2, 7990 руб. 3. Куртка Reebok, 4 699 руб. 4. Кроссовки Skechers, 5 999 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Иорданская королева Рания находит время для тренировок даже в плотном графике. А мотивация — самая верная: Ее Величество занимается в паре с мужем. В аутфитах монаршей особы все просто: легинсы, яркая олимпийка и очки-авиаторы. Завершаем суперфункциональными кроссовками для бега, включаем энергичную музыку — и только вперед!

Фото: Globallook / Dpa / Архивы пресс-служб