От мини-юбок до туфель на шпильках: в чем тренируются монаршие особы

Повторить успех монаршей особы легко, особенно когда теннис — не хобби, а проба пера в компании друзей. Дополните удобными кедами или кроссовками повседневный аутфит с джемпером и трикотажными брюками и отправляйтесь на корт!

В горы — как леди Ди

Спортивные образы принцессы Дианы давно разобрали на мелкие детали: королевская особа демонстрировала фигуру в облегающих велосипедках, носила объемные свитшоты и массивные кроссовки с плотными высокими носками. Еще одно увлечение леди Ди — лыжи. Вместе с подругой Сарой Фергюсон (герцогиней Йоркской) и мужем принцесса покоряла склоны в Клостере — не только умело, но и стильно.