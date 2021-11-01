От мини-юбок до туфель на шпильках: в чем тренируются монаршие особы
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Фото: Globallook
Одежда спорту не помеха. Например, Кейт Миддлтон не отказалась сыграть партию в хоккей на траве, несмотря на то, что была в юбке и на каблуках внушительной высоты. Королева Нидерландов Максима ловко балансирует на велосипеде на шпильках, в широкополой шляпе и с миниатюрным пошетом в руке.
Фото: Dpa / Globallook
А Елизавета II, несмотря на почтенный возраст, до сих пор может задать фору кому угодно в езде верхом. В 2020-м королева оседлала коня, взгрустнув на фоне отмены скачек в Аскоте из-за пандемии. Ее Величество надела облегающие брюки цвета молока, «плечистый» жакет и акцентировала образ платком — кстати, самым модным аксессуаром сезона.
Фото: Dpa
На теннис — как Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон — поклонница тенниса. В мае, во время королевского тура по Шотландии, монаршая чета заглянула в центр Craiglockhart, где сыграла вместе с юными спортсменами. Не обошлось и без сета против супруга, который в итоге победил. На корт Кэтрин смело выходит в теннисных микроюбках, но погода в Эдинбурге была против мини. Герцогиня совместила укороченные черные брюки с пуловером расслабленного силуэта и добавила любимые кеды Veja.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Повторить успех монаршей особы легко, особенно когда теннис — не хобби, а проба пера в компании друзей. Дополните удобными кедами или кроссовками повседневный аутфит с джемпером и трикотажными брюками и отправляйтесь на корт!
В горы — как леди Ди
Спортивные образы принцессы Дианы давно разобрали на мелкие детали: королевская особа демонстрировала фигуру в облегающих велосипедках, носила объемные свитшоты и массивные кроссовки с плотными высокими носками. Еще одно увлечение леди Ди — лыжи. Вместе с подругой Сарой Фергюсон (герцогиней Йоркской) и мужем принцесса покоряла склоны в Клостере — не только умело, но и стильно.
Фото: Dpa / архивы пресс-служб
Поклонницам лыжного спорта и отдыха аprès-ski в преддверии сезона посвящается: эффектный костюм цвета мальвы из софтшелла — абсолютный мастхэв. Добавляем теплые дутые варежки в тему образа, не забываем солнцезащитные очки и хороший санскрин!
На пробежку — как королева Рания
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Иорданская королева Рания находит время для тренировок даже в плотном графике. А мотивация — самая верная: Ее Величество занимается в паре с мужем. В аутфитах монаршей особы все просто: легинсы, яркая олимпийка и очки-авиаторы. Завершаем суперфункциональными кроссовками для бега, включаем энергичную музыку — и только вперед!
Фото: Globallook / Dpa / Архивы пресс-служб