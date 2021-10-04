Где купить идеальное пальто, как у первых леди: 10 стильных идей

Модная практика

Меган Маркл и принц Гарри продолжают вести активную общественную деятельность. В последнее время экс-герцогиня радует поклонников (и хейтеров) частыми выходами в свет — и это после длительного затворничества и слухов о третьей беременности. На недавнюю встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед Маркл нарядилась в оттенки капучино с головы до ног, как это часто делает Анджелина Джоли.

Меган выбрала безупречно скроенное пальто Max Mara в классическом цвете кэмэл, дополнила его лаконичной шифоновой блузкой и классическими брюками высокой посадки.