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Где купить идеальное пальто, как у первых леди: 10 стильных идей

Совмещать стиль и комфорт порой трудно, но мы попробуем сделать эту миссию выполнимой. Уверены, ради красоты не стоит жертвовать комфортом, ведь эти два пункта могут выступать в самом модном союзе. Сдаем явки и пароли, которые помогут вдохновиться на покупку идеального пальто, а для стимула добавляем образы первых леди, монарших особ и селебрити.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Выбор Passion.ru

Мы собрали 10 стильных пальто на все случаи жизни. Выбор Passion.ru — чинная классика в духе первых леди, суперудобные (и легкие) стеганые пальто, а также варианты с паттернами: от традиционной клетки до «хищных» мотивов для самых смелых. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Fantôme, 49 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модная практика

Меган Маркл и принц Гарри продолжают вести активную общественную деятельность. В последнее время экс-герцогиня радует поклонников (и хейтеров) частыми выходами в свет — и это после длительного затворничества и слухов о третьей беременности. На недавнюю встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед Маркл нарядилась в оттенки капучино с головы до ног, как это часто делает Анджелина Джоли.

Меган выбрала безупречно скроенное пальто Max Mara в классическом цвете кэмэл, дополнила его лаконичной шифоновой блузкой и классическими брюками высокой посадки.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: Globallook

Идеальный осенний гардероб Кейт Миддлтон показывала еще весной во время королевского тура по Шотландии. В перерыве между важными встречами герцогиня Кембриджская и принц Уильям нашли время для романтического свидания в Сент-Эндрюсском университете, где встретились и влюбились друг в друга 20 лет назад.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кэтрин мастерски выбирает пальто. Любимые — классические макси-модели от Alexander McQueen. Настоящий фурор герцогиня произвела в клетчатом пальто Holland Cooper, принт которого совместил самые актуальные оттенки сезона — королевский синий и ультрафиолет.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Фото: Globallook

Мелания Трамп знает о безукоризненных пальто все (и даже больше). Неудивительно, что Джилл Байден, по мнению публики, отстает по части модных аутфитов. Бывшая первая леди США делала ставку на классику и никогда не проигрывала. Как и в случае с силуэтным пальто в контрастную клетку «принц Уэльский».

Кэти Холмс

Кэти Холмс

Фото: Globallook

Не заскучать от классики поможет дельный совет от Кэти Холмс. Если вы в поисках необычного, но при этом универсального пальто, обратите внимание на модели с декором из перьев. Располагаться он может где угодно: на манжетах, лацканах, рукавах или обрамлять низ изделия.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

В серых осенних буднях Ирина Шейк играет со цветом. В образе — ничего лишнего: объемная бланковая рубашка, черные легинсы и брутальные ботинки. Все внимание забирает на себя яркое пальто кобальтового оттенка и сумка цвета охры.

Тина Кунаки и ее брат Зак

Тина Кунаки и ее брат Зак

Фото: Globallook

Тина Кунаки показала идеальное пальто для встречи с холодами, которое можно смело носить в офис, на прогулки и на вечеринки. Ключевой мотив — снова клетка, правда, напоминающая уютный домашний плед. Такой вариант покажет абсолютную совместимость с массивными кроссовками и грубыми ботинками, а вместе с тем — быстро «подружится» с сапогами на каблуке и лодочками.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб