Где купить идеальное пальто, как у первых леди: 10 стильных идей
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Фото: Globallook
Выбор Passion.ru
Мы собрали 10 стильных пальто на все случаи жизни. Выбор Passion.ru — чинная классика в духе первых леди, суперудобные (и легкие) стеганые пальто, а также варианты с паттернами: от традиционной клетки до «хищных» мотивов для самых смелых. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
Меган Маркл и принц Гарри продолжают вести активную общественную деятельность. В последнее время экс-герцогиня радует поклонников (и хейтеров) частыми выходами в свет — и это после длительного затворничества и слухов о третьей беременности. На недавнюю встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед Маркл нарядилась в оттенки капучино с головы до ног, как это часто делает Анджелина Джоли.
Меган выбрала безупречно скроенное пальто Max Mara в классическом цвете кэмэл, дополнила его лаконичной шифоновой блузкой и классическими брюками высокой посадки.
Фото: Globallook
Идеальный осенний гардероб Кейт Миддлтон показывала еще весной во время королевского тура по Шотландии. В перерыве между важными встречами герцогиня Кембриджская и принц Уильям нашли время для романтического свидания в Сент-Эндрюсском университете, где встретились и влюбились друг в друга 20 лет назад.
Фото: Globallook
Кэтрин мастерски выбирает пальто. Любимые — классические макси-модели от Alexander McQueen. Настоящий фурор герцогиня произвела в клетчатом пальто Holland Cooper, принт которого совместил самые актуальные оттенки сезона — королевский синий и ультрафиолет.
Фото: Globallook
Мелания Трамп знает о безукоризненных пальто все (и даже больше). Неудивительно, что Джилл Байден, по мнению публики, отстает по части модных аутфитов. Бывшая первая леди США делала ставку на классику и никогда не проигрывала. Как и в случае с силуэтным пальто в контрастную клетку «принц Уэльский».
Фото: Globallook
Не заскучать от классики поможет дельный совет от Кэти Холмс. Если вы в поисках необычного, но при этом универсального пальто, обратите внимание на модели с декором из перьев. Располагаться он может где угодно: на манжетах, лацканах, рукавах или обрамлять низ изделия.
Фото: Eastnews
В серых осенних буднях Ирина Шейк играет со цветом. В образе — ничего лишнего: объемная бланковая рубашка, черные легинсы и брутальные ботинки. Все внимание забирает на себя яркое пальто кобальтового оттенка и сумка цвета охры.
Фото: Globallook
Тина Кунаки показала идеальное пальто для встречи с холодами, которое можно смело носить в офис, на прогулки и на вечеринки. Ключевой мотив — снова клетка, правда, напоминающая уютный домашний плед. Такой вариант покажет абсолютную совместимость с массивными кроссовками и грубыми ботинками, а вместе с тем — быстро «подружится» с сапогами на каблуке и лодочками.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб