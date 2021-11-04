С заплатками, потертостями и карманами-гигантами: 10 модных пар джинсов

Расклешенные от колен джинсы и брюки приглянулись Виктории Бекхэм еще в нулевых — с тех пор она предвещала их возвращение. Свой триумф они празднуют в этом сезоне — и это повод задуматься об остромодной паре. Миссис Бекхэм носит их с головокружительными каблуками, бланковыми рубашками и блейзерами, и вам советует. Клеш от бедра тоже остается незапрещенным (и всегда актуальным) приемом.

Ранее мы говорили об антитрендах — фасонах джинсов, о которых давно пора забыть. Врага советуем знать в лицо — в противном случае он грозится испортить вашу фигуру и «съесть» сразу несколько сантиметров роста. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.