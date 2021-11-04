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С заплатками, потертостями и карманами-гигантами: 10 модных пар джинсов

О джинсах сказано немало, поэтому мы рекомендуем переходить от теории к практике как можно скорее. Главные модели сезона — однозначно те, что нарочито небрежно спадают с талии на бедра, закрывают обувь и прячут силуэт, отчего образ не теряет свою соблазнительность — наоборот. Для вдохновения ловите 17 удачных образов звезд — с джинсами карго, как у Беллы Хадид и Ирины Шейк, безупречными клешами, как у Виктории Бекхэм, и безразмерными джинсами бойфренда, как у Хейли Бибер. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Белла Хадид

Фото: Eastnews

Карго

На одну из модных вечеринок, организованных в рамках минувшей Недели моды в Нью-Йорке, Ирина Шейк пришла вооруженная до зубов. В арсенале модели оказался дерзкий корсет LaQuan Smith и брутальные джинсы-карго от The Attico. Последние показывают идеальную совместимость с лаконичными босоножками на шпильках — обязательно возьмите на заметку этот трюк!

1. Tommy Hilfiger, 12 990 руб. 2. Diesel, цена по запросу. 3. Zara, 3 299 руб.
  1. Tommy Hilfiger, 12 990 руб. 2. Diesel, цена по запросу. 3. Zara, 3 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews

У нас под прицелом оказались три пары претендентов на место в вашем гардеробе. Ту самую пару вы узнаете сразу — по высокой линии талии (пусть и на размер меньше — так, чтобы джинсы спадали на бедра) и с объемными накладным карманам. Последние всегда придут на помощь, если место шоппера заняла микросумка, — на карманы всегда можно положиться (и многое в них положить).

Необычные принты и крой

1. Mango, 3 599 руб. 2. Diesel, цена по запросу.
  1. Mango, 3 599 руб. 2. Diesel, цена по запросу.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Вспомним, как Алессандро Микеле выпустил для Gucci целую линейку джинсов с пятнами от травы. Деним за 1 500 долларов выглядел так, будто бы его уже носили. Дизайнер словно в воду глядел: джинсы с заплатками, потертостями и принтами, напоминающими кляксы от краски, снова в числе фаворитов. Не рискнете? Тогда присмотритесь к моделям с поясом неправильного кроя — кажется, будто они неумело сшиты, а на деле — самые модные.

Широкие в пол

1. Lacoste, 14 480 руб. 2. Calvin Klein, 13 600 руб. 3. Levi's, цена по запросу.
  1. Lacoste, 14 480 руб. 2. Calvin Klein, 13 600 руб. 3. Levi's, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews

Хейли Бибер знает толк в дениме, что регулярно доказывает своими стритстайл-образами. Модель (и главная фэшиониста по совместительству) носит джинсы, которые будто позаимствовала у Джастина. Присмотритесь к прямым, с завышенной линией талии и с классической длиной — они визуально стройнят и делают выше.

Клеш

1. Levi's, цена по запросу. 2. Guess, 11 390 руб.
  1. Levi's, цена по запросу. 2. Guess, 11 390 руб.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Расклешенные от колен джинсы и брюки приглянулись Виктории Бекхэм еще в нулевых — с тех пор она предвещала их возвращение. Свой триумф они празднуют в этом сезоне — и это повод задуматься об остромодной паре. Миссис Бекхэм носит их с головокружительными каблуками, бланковыми рубашками и блейзерами, и вам советует. Клеш от бедра тоже остается незапрещенным (и всегда актуальным) приемом.

Ранее мы говорили об антитрендах — фасонах джинсов, о которых давно пора забыть. Врага советуем знать в лицо — в противном случае он грозится испортить вашу фигуру и «съесть» сразу несколько сантиметров роста. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Архивы пресс-служб