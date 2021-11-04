С заплатками, потертостями и карманами-гигантами: 10 модных пар джинсов
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Карго
На одну из модных вечеринок, организованных в рамках минувшей Недели моды в Нью-Йорке, Ирина Шейк пришла вооруженная до зубов. В арсенале модели оказался дерзкий корсет LaQuan Smith и брутальные джинсы-карго от The Attico. Последние показывают идеальную совместимость с лаконичными босоножками на шпильках — обязательно возьмите на заметку этот трюк!
Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews
У нас под прицелом оказались три пары претендентов на место в вашем гардеробе. Ту самую пару вы узнаете сразу — по высокой линии талии (пусть и на размер меньше — так, чтобы джинсы спадали на бедра) и с объемными накладным карманам. Последние всегда придут на помощь, если место шоппера заняла микросумка, — на карманы всегда можно положиться (и многое в них положить).
Необычные принты и крой
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Вспомним, как Алессандро Микеле выпустил для Gucci целую линейку джинсов с пятнами от травы. Деним за 1 500 долларов выглядел так, будто бы его уже носили. Дизайнер словно в воду глядел: джинсы с заплатками, потертостями и принтами, напоминающими кляксы от краски, снова в числе фаворитов. Не рискнете? Тогда присмотритесь к моделям с поясом неправильного кроя — кажется, будто они неумело сшиты, а на деле — самые модные.
Широкие в пол
Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews
Хейли Бибер знает толк в дениме, что регулярно доказывает своими стритстайл-образами. Модель (и главная фэшиониста по совместительству) носит джинсы, которые будто позаимствовала у Джастина. Присмотритесь к прямым, с завышенной линией талии и с классической длиной — они визуально стройнят и делают выше.
Клеш
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Расклешенные от колен джинсы и брюки приглянулись Виктории Бекхэм еще в нулевых — с тех пор она предвещала их возвращение. Свой триумф они празднуют в этом сезоне — и это повод задуматься об остромодной паре. Миссис Бекхэм носит их с головокружительными каблуками, бланковыми рубашками и блейзерами, и вам советует. Клеш от бедра тоже остается незапрещенным (и всегда актуальным) приемом.
Ранее мы говорили об антитрендах — фасонах джинсов, о которых давно пора забыть. Врага советуем знать в лицо — в противном случае он грозится испортить вашу фигуру и «съесть» сразу несколько сантиметров роста. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Архивы пресс-служб