От кремовых монолуков до гранжа: гид по стилю Ники Белоцерковской

Не бояться обещанного синоптиками похолодания легко, если иметь в запасе стильную дутую куртку. Кожа и ее альтернативы захватывают осенне-зимний гардероб, но мы не хотим противиться. К тому же, такая брутальная деталь отлично сочетается с нежными текстурами кашемира, фактурными шерстяными джемперами и пуловерами. Добавляем элементы спортшик во главе с актуальными теплыми джоггерами и пару челси на тракторной подошве.

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