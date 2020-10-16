От кремовых монолуков до гранжа: гид по стилю Ники Белоцерковской
Фото: Instagram @belonika
Кожаный тренч
Фото: Instagram @belonika
В последнее время трудно представить осень без кожаных тренчей — неудивительно, что состояние sold-out к ним приходит молниеносно. Подсмотреть крайне элегантный вариант сочетания можно у нашей героини, которая задумала мимикрировать под природный колорит. Белоцерковская позирует в эффектном плаще свободного силуэта в темном оттенке трюфеля, накинутого поверх классических укороченных брюк из фактурной ткани и рубашки. Вписались в комплект туфли-слингбэки на фигурном каблуке от Fendi и страсть всех фэшионисток — объемный клатч-«пирожок» от Bottega Veneta (пожалуй, одна из самых узнаваемых сумок последних сезонов).
Фото: Архивы пресс-служб
Гамма шоколадных, кремовых и молочных оттенков — стопроцентное попадание в тренд. Совершаем его с помощью кожаного пальто-халата, зарифмованного с укороченными брюками и близкородственными по цвету ботильонами на kitten heel. Дилемму между look’ом для офиса и свидания вечером решает белая рубашка oversize — кстати, будто позаимствованная у любимого. Отличная новость для тех, кто предпочитает все свое носить с собой: вместительная сумка-«пирожок» все еще не уходит из-под прицела в этом сезоне.
Кремовый монолук
Монохромный образ цвета крем-брюле демонстрирует свою способность подстраиваться и под весеннюю погоду, и под теплую осень. Для прогулки по восточному побережью Сицилии героиня выбрала расслабленный образ со свободными брюками, рубашкой в крупную клетку, а сверху накинула текстурное пальто. Финальными штрихами стали массивные кроссовки и поясная сумка — тренд, который все еще с нами в этом сезоне. Защищаться от итальянского солнца блогер взялась с помощью крупных очков в оправе квадратной формы.
Фото: Архивы пресс-служб
Кутаемся в текстурное пальто-кокон молочного цвета с еще большей уверенностью — эта вещь снова на пике популярности. Расслабленный образ для длительных прогулок в теплые осенние дни выстраиваем вместе с брюками-палаццо, рубашкой в клетку (здесь же можно поэкспериментировать с моделями из фланели) и массивными кроссовками.
Объемная косуха + брутальные ботинки
Фото: Instagram @belonika
Для дефиле вдоль виноградников Ника Белоцерковска снова сделала ставку на беж, правда, в богатом миксе текстур. Первое правило удачного образа — многослойность. Широкие брюки цвета капучино в содружестве с бланковой рубашкой и свитером oversize крупной вязки образовали остромодный комплект. А истинно гранжевый дух в него внесла объемная куртка из грубой кожи с потертостями и брутальные ботинки на тракторной подошве. В завершение — стильное кепи, сумка-«почтальонка» и темные очки — частые гости в образах кулинара.
Фото: Архивы пресс-служб
Не бояться обещанного синоптиками похолодания легко, если иметь в запасе стильную дутую куртку. Кожа и ее альтернативы захватывают осенне-зимний гардероб, но мы не хотим противиться. К тому же, такая брутальная деталь отлично сочетается с нежными текстурами кашемира, фактурными шерстяными джемперами и пуловерами. Добавляем элементы спортшик во главе с актуальными теплыми джоггерами и пару челси на тракторной подошве.
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Фото: Instagram @belonika, Starface
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