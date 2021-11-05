От Дибровой до Перминовой: как одеваются молодые жены известных мужчин
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Елена Перминова
Блог Елены Перминовой — краткий гид по ключевым тенденциям и руководство к действию. Модель регулярно демонстрирует модные трофеи из актуальных коллекций больших брендов, а заодно — показывает уловы из масс-маркета, которые тут же приобретают статус sold out. Кроме того, многодетная мама является завсегдатаем мировых Недель моды, в частности, главной — парижской. Уж там-то в ход идет тяжелая артиллерия: от кожаных блейзеров David Koma до микрошорт Dior.
Фото: Instagram @lenaperminova
Полина Диброва
Супруга Дмитрия Диброва Полина часто экспериментирует со стилем, миксует яркие оттенки и смело показывает фигуру. Чаще всего «Мисс Россия — 2017» делает ставку на элегантность, выбирая чинные платья-футляры с головокружительными декольте, брюки-палаццо и шпильки. С последних коллекций модных брендов тоже глаз не спускает: в ее арсенале — все новинки Bottega Veneta и Amina Muaddi.
Фото: Instagram @polinadibrova
Вера Брежнева
Стиль Веры Брежневой — минимализм и эстетика интеллектуальной моды. В гардеробе певицы — трикотажные платья, как у Роузи Хантингтон-Уайтли, безукоризненные брючные костюмы, лаконичные платья и жакеты «плечистых» силуэтов. Даже в безразмерном пуховике и трениках супруга Константина Меладзе выглядит максимально стильно.
Фото: Instagram @ververa
Паулина Андреева
Паулина Андреева предпочитает оставаться в стороне от публичности и редко передает привет поклонникам в Instagram. Актриса легко смогла бы претендовать на роль главной фэшиониста: каждый ее выход безупречен. Предпочтение — базовым вещам и минимализму. Свободные джинсы идеальной посадки, бланковая футболка и структурированный блейзер — отличный выбор для свиданий, офиса и, как показала практика, для красных дорожек.
Фото: Пресс-служба
Нино Нинидзе
К возлюбленной Максима Виторгана Нино Нинидзе на светских мероприятиях прикованы все взгляды — чего стоит один выход на фестивале веб-сериалов в изумрудной комбинации и туфлях разного цвета. Больше фото ищите в фотогалерее!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова знает не понаслышке, где приобрести классные вещи на сезон. Супруга Евгения Петросяна постоянно делится находками из ассортимента локальных российских брендов, которые умело миксует с аксессуарами за тысячи долларов — от Chanel, Gucci и Fendi.
Фото: Instagram @petrosyanevgeny
Ранее мы обсуждали самые провокационные наряды знаменитостей на красных дорожках. От конфуза Беллы Хадид в Каннах до «голых» платьев Меган Фокс: 25 интригующих выходов ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина / архивы пресс-служб