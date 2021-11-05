Сегодня в 08:00 2 мин.

От Дибровой до Перминовой: как одеваются молодые жены известных мужчин

По образам молодых (и знаменитых) красоток можно составить целую инструкцию по применению модных трендов. Стиль некоторых из них мы решили рассмотреть вблизи: от дизайнерских туфель за десятки тысяч рублей до платьев бюджетных брендов. В главных ролях сегодня — Елена Перминова, Полина Диброва, Татьяна Брухунова и другие. Листайте фото, чтобы увидеть больше!