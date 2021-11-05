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От Дибровой до Перминовой: как одеваются молодые жены известных мужчин

По образам молодых (и знаменитых) красоток можно составить целую инструкцию по применению модных трендов. Стиль некоторых из них мы решили рассмотреть вблизи: от дизайнерских туфель за десятки тысяч рублей до платьев бюджетных брендов. В главных ролях сегодня — Елена Перминова, Полина Диброва, Татьяна Брухунова и другие. Листайте фото, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова

Фото: Eastnews

Елена Перминова

Блог Елены Перминовой — краткий гид по ключевым тенденциям и руководство к действию. Модель регулярно демонстрирует модные трофеи из актуальных коллекций больших брендов, а заодно — показывает уловы из масс-маркета, которые тут же приобретают статус sold out. Кроме того, многодетная мама является завсегдатаем мировых Недель моды, в частности, главной — парижской. Уж там-то в ход идет тяжелая артиллерия: от кожаных блейзеров David Koma до микрошорт Dior.

Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми

Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми

Фото: Instagram @lenaperminova

Полина Диброва

Супруга Дмитрия Диброва Полина часто экспериментирует со стилем, миксует яркие оттенки и смело показывает фигуру. Чаще всего «Мисс Россия — 2017» делает ставку на элегантность, выбирая чинные платья-футляры с головокружительными декольте, брюки-палаццо и шпильки. С последних коллекций модных брендов тоже глаз не спускает: в ее арсенале — все новинки Bottega Veneta и Amina Muaddi.

Дмитрий и Полина Дибровы

Дмитрий и Полина Дибровы

Фото: Instagram @polinadibrova

Вера Брежнева

Стиль Веры Брежневой — минимализм и эстетика интеллектуальной моды. В гардеробе певицы — трикотажные платья, как у Роузи Хантингтон-Уайтли, безукоризненные брючные костюмы, лаконичные платья и жакеты «плечистых» силуэтов. Даже в безразмерном пуховике и трениках супруга Константина Меладзе выглядит максимально стильно.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Фото: Instagram @ververa

Паулина Андреева

Паулина Андреева предпочитает оставаться в стороне от публичности и редко передает привет поклонникам в Instagram. Актриса легко смогла бы претендовать на роль главной фэшиониста: каждый ее выход безупречен. Предпочтение — базовым вещам и минимализму. Свободные джинсы идеальной посадки, бланковая футболка и структурированный блейзер — отличный выбор для свиданий, офиса и, как показала практика, для красных дорожек.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Пресс-служба

Нино Нинидзе

К возлюбленной Максима Виторгана Нино Нинидзе на светских мероприятиях прикованы все взгляды — чего стоит один выход на фестивале веб-сериалов в изумрудной комбинации и туфлях разного цвета. Больше фото ищите в фотогалерее!

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова знает не понаслышке, где приобрести классные вещи на сезон. Супруга Евгения Петросяна постоянно делится находками из ассортимента локальных российских брендов, которые умело миксует с аксессуарами за тысячи долларов — от Chanel, Gucci и Fendi.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Ранее мы обсуждали самые провокационные наряды знаменитостей на красных дорожках. От конфуза Беллы Хадид в Каннах до «голых» платьев Меган Фокс: 25 интригующих выходов ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина / архивы пресс-служб