25 самых нескромных платьев звезд на красных дорожках: фото

Белла Хадид

Выход Беллы Хадид на красную дорожку в Каннах в 2016 году стал культовым: модель сияла в алой комбинации Alexandre Vauthier — с экстремальным разрезом от бедра и интригующим декольте. Спустя 6 лет Хадид призналась в одном из интервью, что была смущена на мероприятии. Это трудно было не заметить: звезда подиума то и дело поправляла наряд, чтобы избежать конфуза.