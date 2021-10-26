25 самых нескромных платьев звезд на красных дорожках: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Белла Хадид
Выход Беллы Хадид на красную дорожку в Каннах в 2016 году стал культовым: модель сияла в алой комбинации Alexandre Vauthier — с экстремальным разрезом от бедра и интригующим декольте. Спустя 6 лет Хадид призналась в одном из интервью, что была смущена на мероприятии. Это трудно было не заметить: звезда подиума то и дело поправляла наряд, чтобы избежать конфуза.
Фото: Globallook
В 2017-м выход в Alexandre Vauthier тоже не обошелся без приключений. Белла щеголяла в силуэтном платье с фигурным декольте, и разрез снова подвел. Прямо перед камерами шелка распахнулись и все увидели скромное телесное белье.
Рианна
Фото: Globallook
Один из светских выходов Рианны в 2019-м стал поистине запоминающимся: на красной дорожке ее настигла участь Беллы Хадид. Винтажное кимоно John Galliano отказалось оставлять место для фантазии, отчего звезде приходилось постоянно его поправлять.
Меган Фокс
Фото: GettyImages
С тех пор как Меган Фокс подружилась со стилистом Мейв Рейли, в ее жизни изменилось многое. Из королевы китча актриса тут же превратилась в главную фэшионистку, образы которой разбирают на атомы. На красной дорожке Мег повторяет успехи стритстайла — чего стоит один выход на MTV VMA в абсолютно «голом» платье Mugler и в туфлях Jimmy Choo на головокружительных каблуках.
Сиара
Фото: Globallook
Сиару смутить чем-либо крайне трудно. На вечеринку Vanity Fair в 2020 году исполнительница пришла в прозрачном платье Ralph & Russo с дерзким корсетом — и это на приличном месяце беременности.
Кейт Хадсон
Фото: Globallook
Венецианский кинофестиваль в 2021 году был богат на нескромные наряды. Выделиться решила и Кейт Хадсон, которая появилась на алой дорожке в вечернем платье Valentino с верхом из сетки. А под ней — ничего. Лишь две ажурные вставки, хоть как-то спасающие ситуацию.
Анна Делло Руссо
Фото: Globallook
И снова Венеция, где Анна Делло Руссо решила похвастаться фигурой с самых выгодных ракурсов (напомним, модному журналисту 59 лет). Кружевное платье Ermanno Scervino сделало миссию выполнимой: понадобился лишь комплект базового белья и алые босоножки.
Лили-Роуз Депп
Фото: Globallook
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради становится все смелее: 22-летняя красотка позирует топлес для обложек и разворотов авторитетного глянца и не стесняется выйти в свет без белья. Образ модели для BAFTA в 2020-м обсуждали долго: Лили-Роуз появилась в черном кружеве Chanel, пощекотавшем нервишки тысячам поклонников.