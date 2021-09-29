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Елена Перминова прогулялась по Парижу в трикотажных шортах-трусах

В Париже стартовала долгожданная Неделя моды, и мир продолжает наблюдать за тенденциями глобального прет-а-порте и за селебрити в первых рядах. На показе Dior концентрация звезд и правда зашкаливала: от Натальи Водяновой под ручку с мужем Антуаном Арно до юной дочери Венсана Касселя Девы. В числе гостей была и Елена Перминова, и ее образ для мероприятия будут обсуждать еще долго.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова

Фото: Eastnews

В мае этого года Елена стала мамой в четвертый раз, но фигуре модели уже можно позавидовать. Перминова прогулялась по Парижу в total look от Dior, в который добавила весьма интригующую деталь. Выстроен образ вокруг диоровского бохо-шика — со скромным полосатым джемпером и пестрой накидкой-пончо. А под ней — крошечные трикотажные шорты, издалека напоминающие нижнее белье. Аутфит с эффектом «показалось» дополнили ботильоны-кроссовки (на тему подобного модного гибрида когда-то экспериментировал Isabel Marant), плотные носки и сумка с фактурой Teddy.

Не так давно по Нью-Йорку щеголяла Крисси Тейген — в ботфортах, облегающих микрошортах и тренче в духе детектива Коломбо. Что из этого получилось — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram