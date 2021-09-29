Елена Перминова прогулялась по Парижу в трикотажных шортах-трусах

В мае этого года Елена стала мамой в четвертый раз, но фигуре модели уже можно позавидовать. Перминова прогулялась по Парижу в total look от Dior, в который добавила весьма интригующую деталь. Выстроен образ вокруг диоровского бохо-шика — со скромным полосатым джемпером и пестрой накидкой-пончо. А под ней — крошечные трикотажные шорты, издалека напоминающие нижнее белье. Аутфит с эффектом «показалось» дополнили ботильоны-кроссовки (на тему подобного модного гибрида когда-то экспериментировал Isabel Marant), плотные носки и сумка с фактурой Teddy.

Не так давно по Нью-Йорку щеголяла Крисси Тейген — в ботфортах, облегающих микрошортах и тренче в духе детектива Коломбо. Что из этого получилось — читайте на Passion.ru.