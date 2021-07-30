Нино Нинидзе со смелым декольте и в лодочках разного цвета открыла фестиваль Realist Web Fest

На сцену Нино Нинидзе пригласила организатора фестиваля Антона Калинкина и спросила у него, почему в логотипе цифры «3» и «4».

«Почему у нас на логотипе цифры 3 и 4? Потому что у нас третий и четвертый фестиваль сразу. Во-первых, потому что мы очень стремимся к первой годовщине, пятому фестивалю, и еще потому, что в прошлом году фестиваль не проводился, а программа была отобрана сразу за два года», — рассказал он.

На фестиваль было подано около 3 000 заявок из 70 стран мира. Именно из России поступило рекордное количество работ, в конкурс были отобраны 43 проекта.

В международное жюри Основного конкурса вошли сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса театра и кино Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов, основатель и директор одного из самых престижных веб-фестивалей Rio Web Fest Леандро Силва, актриса, режиссер, продюсер, основательница и директор фестиваля веб-сериалов в испанском Бильбао Bilbao Seriesland Роуз оф Доллс и французский телевизионный сценарист, основатель Чемпионата мира по веб-сериалам Жоэль Бассажэ.