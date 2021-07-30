Нино Нинидзе со смелым декольте и в лодочках разного цвета открыла фестиваль Realist Web Fest
Церемония открытия прошла в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал»).
Гостями церемонии стали сценаристы и драматурги Олег и Владимир Пресняковы, режиссеры Юрий Быков, Максим Пежемский, актрисы Ольга Сутулова, Маргарита Аброськина, Екатерина Шумакова, Агния Кузнецова, актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов и другие. Также на церемонии появились министр культуры РФ Ольга Любимова и заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.
Ведущей церемонии стала Нино Нинидзе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Гости впечатлили своими нарядами. Сама ведущая, Нино Нинидзе, появилась в шикарном ярком образе. Она надела эффектное платье-комбинацию салатового оттенка, а в начале церемонии набросила на плечи объемный жакет, который позже сняла.
Акцентом ее образа стали элегантные лодочки разного цвета.
Фото: архив пресс-службы
Агния Кузнецова выбрала белое нежное платье-комбинацию и объемные кеды. Поверх платья актриса набросила объемный жакет, а на церемонии появилась вместе с супругом и маленьким сыном.
Фото: архив пресс-службы
Актриса Маргарита Аброськина пришла в оранжевом платье, поверх которого надела объемную черную косуху с принтом.
Фото: архив пресс-службы
На сцену Нино Нинидзе пригласила организатора фестиваля Антона Калинкина и спросила у него, почему в логотипе цифры «3» и «4».
«Почему у нас на логотипе цифры 3 и 4? Потому что у нас третий и четвертый фестиваль сразу. Во-первых, потому что мы очень стремимся к первой годовщине, пятому фестивалю, и еще потому, что в прошлом году фестиваль не проводился, а программа была отобрана сразу за два года», — рассказал он.
На фестиваль было подано около 3 000 заявок из 70 стран мира. Именно из России поступило рекордное количество работ, в конкурс были отобраны 43 проекта.
В международное жюри Основного конкурса вошли сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса театра и кино Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов, основатель и директор одного из самых престижных веб-фестивалей Rio Web Fest Леандро Силва, актриса, режиссер, продюсер, основательница и директор фестиваля веб-сериалов в испанском Бильбао Bilbao Seriesland Роуз оф Доллс и французский телевизионный сценарист, основатель Чемпионата мира по веб-сериалам Жоэль Бассажэ.
Фото: архив пресс-службы
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