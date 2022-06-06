Одобрено стилистом: 10 ультрамодных и нужных покупок на лето

1. Базовая белая футболка

Обычная базовая футболка из хлопка должна быть в любом гардеробе. Она пригодится в любое время года, а при правильном подходе впишется в любой дресс-код, включая деловой или вечерний.

Кстати, о деловом дресс-коде. Летом даже в офис можно пойти в футболке и шортах. Достаточно остановиться на элегантной костюмной модели и дополнить образ жакетом или рубашкой, а также закрытой обувью, чтобы понизить градус отпускного настроения.