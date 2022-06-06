Одобрено стилистом: 10 ультрамодных и нужных покупок на лето
Владимир Казарян
Стилист российского бренда женской одежды Emka
1. Базовая белая футболка
Обычная базовая футболка из хлопка должна быть в любом гардеробе. Она пригодится в любое время года, а при правильном подходе впишется в любой дресс-код, включая деловой или вечерний.
Кстати, о деловом дресс-коде. Летом даже в офис можно пойти в футболке и шортах. Достаточно остановиться на элегантной костюмной модели и дополнить образ жакетом или рубашкой, а также закрытой обувью, чтобы понизить градус отпускного настроения.
Фото: Архивы пресс-служб
2. Светлые джинсы
Белые джинсы с хорошей посадкой точно добавят несколько баллов к привлекательности. Однако важно отталкиваться не от модной модели, а от типа и посадки, которые подойдут именно вам. Если вы поклонница монохромных образов, совместите белую футболку, джинсы и казаки. Гарантирую: незамеченной вы точно не останетесь!
3. Лен
Платье, рубашка или целый костюм? Выбирать вам, но изделие изо льна точно должно попасть в ваш гардероб! Мода взяла курс на осознанность, и лен становится объектом экспериментов для многих отечественных брендов. Сегодня можно найти модели изо льна не только для офиса, но и для любого другого случая, в том числе для вечеринок.
Фото: Архивы пресс-служб
4. Хлопковая рубашка
Сегодня ассортимент магазинов пестрит самыми разными цветами хлопковых рубашек, но я опять-таки советую остановиться на универсальном белом цвете. Такая рубашка будет отлично смотреться в качестве второго слоя с платьем-комбинацией, футболкой или топом.
Хотите подчеркнуть талию — заправьте рубашку за пояс. Но не забывайте, на каждой фигуре один и тот же фасон смотрится по-разному.
Фото: Архивы пресс-служб
5. Платье-комбинация
Платье-комбинация безупречно смотрится на любой фигуре! Безусловно, для каждой девушки найдется свой идеальный цвет платья, но я бы сделал выбор в пользу черного: оно всегда универсально — достаточно вспомнить знаменитое высказывание Коко Шанель.
6. Удобная обувь
Летом хочется носить легкую и удобную обувь, и дизайнеры все чаще делают ставки на комфорт. Теперь демонстрировать навыки эквилибристики на высоких каблуках совсем не обязательно! Биркенштоки с ремнями или грубые босоножки брутального вида отлично сыграют на контрасте с летящими платьями.
Фото: Архивы пресс-служб
7. Элегантные туфли
Если же вы поклонница элегантных лодочек, то на лето идеальное решение для вас — мюли. В них комфортно в жаркую погоду, а выглядят они не менее элегантно. Мюли на невысоком каблуке подходят всем — возраст не имеет значения. Одно скажу точно: это самый лучший вариант для коктейлей на летних верандах!
8. Юбка макси
Этим летом точно стоит приобрести юбку макси из натуральных тканей. На статус фаворитов претендуют хлопок, лен, струящийся сатин. Обратите внимание, что юбка макси очень любит эклектичные приемы — так, нарядную шелковую модель можно носить с простой белой майкой, джинсовую — с открытым топом или корсетом.
Фото: Архивы пресс-служб
9. Сумка-шоппер
Какую сумку лучше выбрать летом-2022? Остановитесь на сумке-шоппере — тканевой или кожаной, с яркими принтами или монохромной. Только представьте ваш образ в целом: платье-комбинация, хлопковая рубашка, биркентштоки и шоппер… Звучит как идеальный план!
10. Солнцезащитные очки
В этом сезоне все модные дома уделили внимание тренду на очки прямоугольной формы, и даже есть шансы на то, что они станут новой классикой.
Важная деталь — размер оправ. Дизайнеры постепенно отходят от микро, переходя к более крупным размерам. Несмотря на то что узкие модели смотрятся необычно, назвать их практичными можно с натяжкой. А все-таки основная функция очков — защита от солнца.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее в мае стилист Владимир Казарян дал несколько практических советов, которые помогут одеваться стильно после 40 лет. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб