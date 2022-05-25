passion.ru
Модные аксессуары
Сегодня в 08:00
2 мин.

Модный взгляд: где купить стильные солнцезащитные очки на лето

Надеемся, что солнце успеет побаловать нас своим присутствием, хотя прогнозы все еще неутешительны. Однако самые модные девушки не отчаиваются и уже вовсю выгуливают босоножки на летних верандах кафе. Мы поговорим о важном аксессуаре, который способен задать настроение любому образу. А заодно — помочь тайно наблюдать за симпатичным мужчиной за соседним столиком. Сдаем явки, пароли и бренды, у которых можно найти самые стильные солнцезащитные очки!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Dpa

Цветные линзы

На лидирующих позициях — нулевые и все, что с ними связано. Листаем архивные фото Пэрис Хилтон и вдохновляемся: очки-маски и авиаторы в духе классики Tom Ford снова с нами. Самые актуальные модели напрямую цитируют тенденции эпохи, в частности, линзы самых разнообразных цветов: от желтого до лавандового.

Fakoshima, 15000 руб.

Архивы пресс-служб

Andy Wolf, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

Прямоугольные

Пожалуй, самый популярный силуэт, который давно облюбовали Белла Хадид и Хейли Бибер. Пару сезонов назад фэшиониста носили ультраузкие модели, которые слабо выполняли свою функциональную миссию, зато смотрелись максимально круто. На этот раз в тренде более увесистые модели в брутальной оправе супермодных оттенков — небесно-голубого, фисташкового, насыщенного травянистого.

P.Y.E., 14500 руб.

Архивы пресс-служб

Cultura, 8499 руб.

Архивы пресс-служб

Грубые оправы

Кстати, об оправах: чем шире — тем лучше. Об этом мы говорили и прошлым летом, когда бренды активно дополняли своими акцентными монограммами массивные дужки. Так что смело выбирайте те, что закрывают собой половину лица — как минимум, в них можно выйти без макияжа, не боясь встретить бывшего.

Brevno, 25000 руб.

Архивы пресс-служб

Andy Wolf, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

Классика

Классика была, есть и будет, главное — подобрать подходящую под форму лица пару и проследить, чтобы она вписывалась в большинство образов. Опережая вопрос о том, где купить классные очки на фоне ухода зарубежных брендов, предлагаем сразу несколько вариантов!

Spunky Studio, 5500 руб.

Архивы пресс-служб

Cultura, 7999 руб.

Архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали офисный гардероб и разбирали на примерах первых леди, что необходимо в него добавить. Список мастхэвов ищите в материале Passion.ru!

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

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