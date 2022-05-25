Модный взгляд: где купить стильные солнцезащитные очки на лето
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Цветные линзы
На лидирующих позициях — нулевые и все, что с ними связано. Листаем архивные фото Пэрис Хилтон и вдохновляемся: очки-маски и авиаторы в духе классики Tom Ford снова с нами. Самые актуальные модели напрямую цитируют тенденции эпохи, в частности, линзы самых разнообразных цветов: от желтого до лавандового.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Прямоугольные
Пожалуй, самый популярный силуэт, который давно облюбовали Белла Хадид и Хейли Бибер. Пару сезонов назад фэшиониста носили ультраузкие модели, которые слабо выполняли свою функциональную миссию, зато смотрелись максимально круто. На этот раз в тренде более увесистые модели в брутальной оправе супермодных оттенков — небесно-голубого, фисташкового, насыщенного травянистого.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Грубые оправы
Кстати, об оправах: чем шире — тем лучше. Об этом мы говорили и прошлым летом, когда бренды активно дополняли своими акцентными монограммами массивные дужки. Так что смело выбирайте те, что закрывают собой половину лица — как минимум, в них можно выйти без макияжа, не боясь встретить бывшего.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Классика
Классика была, есть и будет, главное — подобрать подходящую под форму лица пару и проследить, чтобы она вписывалась в большинство образов. Опережая вопрос о том, где купить классные очки на фоне ухода зарубежных брендов, предлагаем сразу несколько вариантов!
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали офисный гардероб и разбирали на примерах первых леди, что необходимо в него добавить. Список мастхэвов ищите в материале Passion.ru!
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб