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Модный взгляд: где купить стильные солнцезащитные очки на лето

Надеемся, что солнце успеет побаловать нас своим присутствием, хотя прогнозы все еще неутешительны. Однако самые модные девушки не отчаиваются и уже вовсю выгуливают босоножки на летних верандах кафе. Мы поговорим о важном аксессуаре, который способен задать настроение любому образу. А заодно — помочь тайно наблюдать за симпатичным мужчиной за соседним столиком. Сдаем явки, пароли и бренды, у которых можно найти самые стильные солнцезащитные очки!