Весна в городе: 8 стильных и незаменимых пар обуви на теплый сезон
Мюли
Рекомендуем пересмотреть модные хроники 2000-х и предупреждаем: мюли в них будет много. Разнообразие их на подиуме и в актуальных ассортиментах брендов велико, поэтому можно смело выбирать любую модель — никаких правил.
Эффектно смотрятся варианты в естественной бежевой гамме, которая подстраивается под тон кожи и делает ноги визуально длиннее. Однако наши фавориты обрели самые сочные оттенки, которые разбавят даже самый лаконичный монохромный образ. Этим приемом часто пользуется Виктория Бекхэм, надевая черный брючный костюм в паре с обувью неонового цвета.
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Архивы пресс-служб
Слингбэки
Туфли-слингбэки — беспроигрышное вложение в весенне-летний гардероб, которое по степени универсальности может конкурировать даже с классическими лодочками. Впрочем, эта модель не так уж сильно от них отличается — разве что открытыми задниками.
Наиболее соблазнительно смотрятся варианты на миниатюрных каблуках и с острыми мысами. Это и на руку: они легко подстроятся под образы для деловых и романтических встреч, при этом в них можно провести весь день, не ощущая дискомфорт.
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Архивы пресс-служб
Вьетнамки
В прошлом году по массивным вьетнамкам Ginza от The Row сходили с ума буквально все, а более демократичные марки взяли силуэт на вооружение. В этом сезоне страсти по ним не утихают, что неудивительно — они зарекомендовали себя как самую модную, универсальную, а главное — удобную обувь.
Вышедшие за пределы пляжей пары теперь рифмуются абсолютно со всем: от шелковых комбинаций длины миди до культовых джинсов клеш.
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Архивы пресс-служб
Слайды
Сандалии-слайды — достойная альтернатива любимым резиновым шлепанцам в городе, которая отлично подстроится как под образы с денимом, так и с брючными костюмами. Поэтому смело берите на вооружение, собираясь на бранч с подругами или дневное свидание за чашкой капучино.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Еще один неоспоримый тренд, прошедший сквозь десятилетия, — балетки. Мы подсмотрели у звезд наиболее удачные варианты стилизации, а заодно подобрали несколько пар для теплой весны. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб