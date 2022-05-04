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Весна в городе: 8 стильных и незаменимых пар обуви на теплый сезон

Курс на потепление нам определенно нравится, поэтому смело можно отправляться на охоту за новой парой обуви. В этом сезоне нулевые вновь правят бал, поэтому мюли на изящных kitten heels и брутальные вьетнамки на массивной подошве все еще держат статус самых модных. Перед тем, как перейти к шопинг-практике, предлагаем изучить немного теории!
Весна в городе: 8 стильных и незаменимых пар обуви на теплый сезон

Мюли

Рекомендуем пересмотреть модные хроники 2000-х и предупреждаем: мюли в них будет много. Разнообразие их на подиуме и в актуальных ассортиментах брендов велико, поэтому можно смело выбирать любую модель — никаких правил.

Эффектно смотрятся варианты в естественной бежевой гамме, которая подстраивается под тон кожи и делает ноги визуально длиннее. Однако наши фавориты обрели самые сочные оттенки, которые разбавят даже самый лаконичный монохромный образ. Этим приемом часто пользуется Виктория Бекхэм, надевая черный брючный костюм в паре с обувью неонового цвета.

Ekonika x Chilichoice, 13990 руб.

Архивы пресс-служб

Giaborghini (TSUM), 48150 руб.

Архивы пресс-служб

Слингбэки

Туфли-слингбэки — беспроигрышное вложение в весенне-летний гардероб, которое по степени универсальности может конкурировать даже с классическими лодочками. Впрочем, эта модель не так уж сильно от них отличается — разве что открытыми задниками.

Наиболее соблазнительно смотрятся варианты на миниатюрных каблуках и с острыми мысами. Это и на руку: они легко подстроятся под образы для деловых и романтических встреч, при этом в них можно провести весь день, не ощущая дискомфорт.

Ekonika x Chilichoice, 13990 руб.

Архивы пресс-служб

Santoni (TSUM), 59950 руб.

Архивы пресс-служб

Вьетнамки

В прошлом году по массивным вьетнамкам Ginza от The Row сходили с ума буквально все, а более демократичные марки взяли силуэт на вооружение. В этом сезоне страсти по ним не утихают, что неудивительно — они зарекомендовали себя как самую модную, универсальную, а главное — удобную обувь.

Вышедшие за пределы пляжей пары теперь рифмуются абсолютно со всем: от шелковых комбинаций длины миди до культовых джинсов клеш.

Lera Nena, 7990 руб.

Архивы пресс-служб

Lalou, 10700 руб.

Архивы пресс-служб

Слайды

Сандалии-слайды — достойная альтернатива любимым резиновым шлепанцам в городе, которая отлично подстроится как под образы с денимом, так и с брючными костюмами. Поэтому смело берите на вооружение, собираясь на бранч с подругами или дневное свидание за чашкой капучино.

Respect, 4139 руб.

Архивы пресс-служб

Joseph (TSUM), 36750 руб.

Архивы пресс-служб

Еще один неоспоримый тренд, прошедший сквозь десятилетия, — балетки. Мы подсмотрели у звезд наиболее удачные варианты стилизации, а заодно подобрали несколько пар для теплой весны. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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