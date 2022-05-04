Весна в городе: 8 стильных и незаменимых пар обуви на теплый сезон

Мюли

Рекомендуем пересмотреть модные хроники 2000-х и предупреждаем: мюли в них будет много. Разнообразие их на подиуме и в актуальных ассортиментах брендов велико, поэтому можно смело выбирать любую модель — никаких правил.

Эффектно смотрятся варианты в естественной бежевой гамме, которая подстраивается под тон кожи и делает ноги визуально длиннее. Однако наши фавориты обрели самые сочные оттенки, которые разбавят даже самый лаконичный монохромный образ. Этим приемом часто пользуется Виктория Бекхэм, надевая черный брючный костюм в паре с обувью неонового цвета.